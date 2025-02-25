Как это будет

Новый аппарат будет называться China Space Station Telescope (CSST), что переводится как "Телескоп Китайской Космической Станции". Он будет таким же мощным, как телескоп Джеймса Уэебба, но также ремонтопригодным и предоставлять возможность модернизации прямо в космосе. В отличие от Уэбба, который находится в так называемой точке Лагранжа на огромном расстоянии от Земли и недоступен для ремонта, CSST можно будет поддерживать и улучшать десятилетиями, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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CSST присоединится к следующему поколению телескопов, меняющих правила игры. К ним относятся:

Космический телескоп "Евклид", который Европейское космическое агентство запустило в июле 2023 года.

Космический телескоп NASA "Нэнси Грейс", который находится на финальной стадии подготовки к запуску.

Обсерватория "Вера К. Рубин" – массивная наземная установка, первые открытия которой ожидается уже этим летом.

Эти обсерватории имеют широкий спектр объектов для наблюдений. Но одной из их главных миссий является проведение исследований глубокой Вселенной, чтобы попытаться решить ряд космологических загадок.

Теперь к этой троице присоединяется еще одна космологическая обсерватория мирового класса. На мандаринском языке телескоп называется Xuntian, что означает "Обзор неба", что очень кстати, учитывая его назначение. Ученые проекта поделились новыми подробностями миссии в статье.

Телескоп, запуск которого запланирован не ранее 2026 года, будет иметь главное зеркало диаметром 2 метра. Хотя это немного меньше, чем ширина зеркала космического телескопа "Хаббл", передовая оптика CSST обеспечит ему поле зрения, по меньшей мере в 300 раз больше, чем у "Хаббла". Его наблюдения будут охватывать световой спектр от ближнего ультрафиолета до ближнего инфракрасного.

Задачи, которые возлагают на телескоп

Имея такие возможности, CSST выполнит ряд критически важных тестов и измерений. Одной из его главных миссий будет измерение так называемого слабого гравитационного линзирования. Свет от далеких галактик немного искривляется на пути к нам из-за относительно небольших искривлений пространства всеми галактиками, проходящими между ними. Картографируя сотни тысяч галактик и ища тонкие искривления в их формах, астрономы надеются построить более точные карты распределения материи во Вселенной. Эти карты могут дать ученым подсказки о загадочной природе темной материи, которая в теории составляет большую часть материи Вселенной, но не взаимодействует со светом и поэтому ее нельзя увидеть напрямую.

В больших масштабах CSST будет изучать статистику пустот и кластеров. Пустоты – это огромные, пустые области между галактиками, а скопления – это плотные группы галактик. Свойства как пустот, так и скоплений (насколько они большие, насколько удалены друг от друга и так далее) зависят от природы темной энергии, загадочного вещества, которая, как представляется, ускоряет расширение Вселенной.

В дополнение ко всему, CSST будет искать сверхновые (взрывы звезд) и измерять так называемые барионные акустические колебания (остатки со времен, когда вселенная была еще плазмой, миллиарды лет назад). Оба являются жизненно важными инструментами для понимания эволюции космоса.

CSST будет дополнять другие инструменты самого высокого уровня, обеспечивая таким образом доступ к различным регионам Вселенной и на разные расстояния.

Но почему такое название

Такое название аппарату дали не просто так. После запуска CSST будет делить орбиту с китайской космической станцией "Тяньгун". Они не всегда будут летать рядом, но их орбиты будут регулярно сближаться.

Благодаря такому расположению Китайское космическое агентство сможет быстро обслуживать телескоп, менять модули приборов и даже осуществлять модернизацию - возможности, которых будет недоставать другим космическим телескопам. Это позволит не тратиться каждые 6-10 лет на новый телескоп, а лишь менять сломанные или неактуальные части на старом.