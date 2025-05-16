Что случилось с Athena

Intuitive Machines обнародовала детали аварии своего лунного аппарата Athena, потерпевшего неудачу во время посадки на поверхность Луны. Это была вторая миссия компании, которая завершилась тем, что модуль перевернулся после приземления. В феврале первый аппарат компании "Одиссей" также не смог сесть вертикально, несмотря на то, что стал первым частным аппаратом, который достиг поверхности спутника Земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на space.com.

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Модуль Athena прибыл на Луну 6 марта, после недели в космосе, но оказался на боку в мелком кратере неподалеку от запланированной точки посадки – всего в 250 метрах. После посадки он попал в холодную темную зону в районе Монс-Мутон и был признан погибшим.

В новом отчете компания назвала три главных фактора, которые привели к аварии.

Первой причиной стала проблема с лазерными высотомерами , которые должны были определять высоту во время спуска. Как пояснил генеральный директор Intuitive Machines Стив Алтемус, в финальной фазе спуска произошли помехи в сигнале, что исказили показатели высоты и сделали невозможным точную навигацию.

, которые должны были определять высоту во время спуска. Как пояснил генеральный директор Intuitive Machines Стив Алтемус, в финальной фазе спуска произошли помехи в сигнале, что исказили показатели высоты и сделали невозможным точную навигацию. Вторым препятствием оказались природные условия южного полюса Луны . По словам Алтемуса, низкий угол падения солнечного света и сложный рельеф создали тени и тусклое освещение, которые сбили с толку навигационные системы.

. По словам Алтемуса, низкий угол падения солнечного света и сложный рельеф создали тени и тусклое освещение, которые сбили с толку навигационные системы. Третьим фактором стал недостаток в оптической навигации. Аппарат Athena использовал снимки с орбитального аппарата NASA Lunar Reconnaissance Orbiter для ориентации во время спуска. Но эти снимки были сделаны с высоты 100 километров, поэтому не давали достаточной детализации для распознавания кратеров на низких высотах в сложных условиях освещения.

Компания отметила, что использует полученные уроки для совершенствования следующей миссии, запланированной на следующий год. По словам Алтемуса, в систему добавили новые типы высотомеров, которые лучше работают в сложных условиях, а также дополнительные сенсоры, независимые от освещения, для измерения скорости при касании к поверхности. Также была расширена бортовая база данных кратеров для более точной навигации во время посадки.