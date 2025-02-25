Як це буде

Новий апарат називатиметься China Space Station Telescope (CSST), що перекладається як "Телескоп Китайської Космічної Станції". Він буде таким же потужним, як телескоп Джеймса Вебба, але також ремонтопридатним і надаватиме можливість модернізації прямо в космосі. На відміну від Вебба, який знаходиться в так званій точці Лагранжа на величезній відстані від Землі й недоступний для ремонту, CSST можна буде підтримувати й покращувати десятиліттями, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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CSST приєднається до наступного покоління телескопів, що змінюють правила гри. До них належать:

Космічний телескоп "Евклід", який Європейське космічне агентство запустило в липні 2023 року.

Космічний телескоп NASA "Ненсі Грейс", який перебуває на фінальній стадії підготовки до запуску.

Обсерваторія "Віра К. Рубін" – масивна наземна установка, перші відкриття якої очікується вже цього літа.

Ці обсерваторії мають широкий спектр об'єктів для спостережень. Але однією з їхніх головних місій є проведення досліджень глибокого Всесвіту, щоб спробувати вирішити низку космологічних загадок.

Тепер до цієї трійці приєднується ще одна космологічна обсерваторія світового класу. Мандаринською мовою телескоп називається Xuntian, що означає "Огляд неба", що дуже доречно з огляду на його призначення. Науковці проєкту поділилися новими подробицями місії в статті.

Телескоп, запуск якого заплановано не раніше 2026 року, матиме головне дзеркало діаметром 2 метри. Хоча це трохи менше, ніж ширина дзеркала космічного телескопа "Габбл", передова оптика CSST забезпечить йому поле зору, щонайменше в 300 разів більше, ніж у "Габбла". Його спостереження охоплюватимуть світловий спектр від ближнього ультрафіолету до ближнього інфрачервоного.

Завдання, які покладають на телескоп

Маючи такі можливості, CSST виконає низку критично важливих тестів і вимірювань. Однією з його головних місій буде вимірювання так званого слабкого гравітаційного лінзування. Світло від далеких галактик трохи викривляється на шляху до нас через відносно невеликі викривлення простору всіма галактиками, що проходять між ними. Картографуючи сотні тисяч галактик і шукаючи тонкі викривлення в їхніх формах, астрономи сподіваються побудувати точніші карти розподілу матерії у Всесвіті. Ці карти можуть дати вченим підказки про загадкову природу темної матерії, яка в теорії складає більшу частину матерії Всесвіту, але не взаємодіє зі світлом і тому її не можна побачити безпосередньо.

У більших масштабах CSST вивчатиме статистику порожнеч і кластерів. Порожнечі – це величезні, порожні області між галактиками, а скупчення – це щільні групи галактик. Властивості як порожнеч, так і скупчень (наскільки вони великі, наскільки віддалені одне від одного і так далі) залежать від природи темної енергії, загадкової речовини, яка, як видається, прискорює розширення Всесвіту.

На додачу до всього, CSST шукатиме наднові (вибухи зірок) та вимірюватиме так звані баріонні акустичні коливання (залишки з часів, коли всесвіт був ще плазмою, мільярди років тому). Обидва є життєво важливими інструментами для розуміння еволюції космосу.

CSST доповнюватиме інші інструменти найвищого рівня, забезпечуючи таким чином доступ до різних регіонів Всесвіту і на різні відстані.

Але чому така назва

Таку назву апарату дали не просто так. Після запуску CSST ділитиме орбіту з китайською космічною станцією "Тяньгун". Вони не завжди літатимуть поруч, але їхні орбіти регулярно зближуватимуться.

Завдяки такому розташуванню Китайське космічне агентство зможе швидко обслуговувати телескоп, змінювати модулі приладів і навіть здійснювати модернізацію — можливості, яких бракуватиме іншим космічним телескопам. Це дозволить не витрачатися кожні 6-10 років на новий телескоп, а лише змінювати зламані чи неактуальні частини на старому.