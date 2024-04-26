Что нам известно об Апофисе

Апофис пролетит мимо Земли 13 апреля 2029 года. Когда его впервые открыли в 2004 году, околоземный объект шириной 335 метров был определен как опасный астероид, который может столкнуться с нашей планетой. Однако дальнейшие наблюдения заверили ученых, что паниковать пока не стоит, и что объект не врежется в Землю по крайней мере еще в течение века.

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Это очень хорошая новость, учитывая размеры камня и серьезные повреждения, которые он может нанести, если когда-то столкнется с нашей планетой. Объекты такого размера, как правило, падают на Землю примерно раз в 80 000 лет, вызывая катастрофические разрушения и глобальные ударные зимы.



Эти фото Апофиса сделаны радиоантеннами комплекса Голдстоун в Калифорнии и телескопа Грин Бэнк в Западной Вирджинии, когда астероид находился на расстоянии 17 миллионов километров. Пока что мы очень мало знаем о том, как выглядит Апофис, но его пролет мимо Земли в 2029 году даст ученым беспрецедентный взгляд на него / Фото NASA/JPL-Caltech/NSF/AUI/GBO

Во время будущего пролета ученые хотят исследовать астероид, чтобы определить, повлияет ли гравитационное поле Земли на его ориентацию в пространстве, состав и вращение. Это может привести к так называемым астероидным землетрясениям, например, вызвать изменение распределения материалов внутри или изменить внешний вид его поверхности. Ученые надеются зафиксировать эти потенциальные изменения, сравнивая наблюдения до и после сближения с Землей в 2029 году. Физические изменения астероида могут изменить его орбитальную траекторию, поэтому ученые, безусловно, захотят это задокументировать.

Миссии к астероиду

Частные космические компании, такие как Blue Origin и стартап Exploration Labs (ExLabs), выдвинули предложения по миссиям для встречи с Апофисом до его ожидаемого пролета, чтобы узнать больше об астероиде и других космических камнях, которые могут представлять потенциальную опасность для Земли.

Предложение Blue Origin предусматривало использование орбитальной платформы Blue Ring для доставки полезного груза на Апофис . Blue Ring, дебют которой запланирован на конец 2024 года, предназначена для предоставления комплексных услуг как коммерческим, так и государственным клиентам, и может принимать полезные грузы весом до 3 000 килограммов. Орбитальная платформа может быть использована для доставки научных инструментов или целых космических аппаратов для недорогих задач с низким уровнем риска.

. Blue Ring, дебют которой запланирован на конец 2024 года, предназначена для предоставления комплексных услуг как коммерческим, так и государственным клиентам, и может принимать полезные грузы весом до 3 000 килограммов. Орбитальная платформа может быть использована для доставки научных инструментов или целых космических аппаратов для недорогих задач с низким уровнем риска. В своем предложении ExLabs представила идею, которую ранее изучала Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). Проект "Распределенные радиолокационные наблюдения внутренних распределений" (Distributed Radar Observations of Interior Distributions, или DROID) предусматривает отправку к Апофису космического аппарата, который развернет два кубических спутника для проведения "компьютерной томографии" внутренней части астероида . Миссия стартует в мае 2028 года и прибудет к Апофису в феврале 2029 года.

. Миссия стартует в мае 2028 года и прибудет к Апофису в феврале 2029 года. Кроме того, космический аппарат NASA OSIRIS-APEX, ранее известный как OSIRIS-REx, уже в пути для изучения Апофиса и наблюдения за изменениями, которые может претерпеть астероид от близкого сближения с Землей. После доставки образцов с астероида Бенну, аппарат был перепрофилирован для выполнения новой задачи: он должен совершить близкие пролеты возле Солнца, а также три земные гравитационные попытки, чтобы достичь Апофиса через пять лет.

Миссия "Янус"

Космическое агентство также имеет запасную пару космических аппаратов, которые могут быть переоборудованы для изучения астероида Апофис, если что-то пойдет не так.

Миссия "Янус" должна была стартовать в августе 2022 года вместе с космическим аппаратом "Психея", чтобы исследовать богатый металлами одноименный астероид. Досадный программный сбой задержал запуск "Психеи" за два месяца до старта, тем самым повлияв на миссии, сопровождавшие его. Позже, в октябре 2023 года, "Психея" была запущена, но новое окно запуска не смогло бы доставить зонды-близнецы миссии "Янус" к первоначальным целям миссии. В результате космические аппараты были изъяты из пускового плана и отправлены на хранение в Lockheed Martin.

Изначально пара космических аппаратов должна была посетить астероиды 1996 FG3 и 1991 VH, но может быть перенаправлена на изучение Апофиса. Хотя есть некоторые различия между Апофисом и первоначальными целями миссии "Янус", зонды-близнецы все равно могут совершить пролет мимо него и провести аналогичные наблюдения за будущим гостем Земли.

Судя по тому, насколько особенное это событие, нам стоит ждать и других миссий, которые будут объявлены в ближайшие месяцы и годы.