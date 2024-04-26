Що нам відомо про Апофіса

Апофіс пролетить повз Землю 13 квітня 2029 року. Коли його вперше відкрили у 2004 році, навколоземний об'єкт шириною 335 метрів був визначений як небезпечний астероїд, який може зіткнутися з нашою планетою. Однак подальші спостереження запевнили вчених, що панікувати поки що не варто, і що об'єкт не вріжеться в Землю принаймні ще протягом століття.

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Це дуже хороша новина, враховуючи розміри каменюки й серйозні пошкодження, яких вона може завдати, якщо колись зіткнеться з нашою планетою. Об'єкти такого розміру, як правило, падають на Землю приблизно раз на 80 000 років, спричиняючи катастрофічні руйнування і глобальні ударні зими.



Ці фото Апофіса зроблені радіоантенами комплексу Голдстоун у Каліфорнії та телескопа Грін Бенк у Західній Вірджинії, коли астероїд знаходився на відстані 17 мільйонів кілометрів. Поки що ми дуже мало знаємо про те, як виглядає Апофіс, але його проліт повз Землю в 2029 році дасть вченим безпрецедентний погляд на нього / Фото NASA/JPL-Caltech/NSF/AUI/GBO

Під час майбутнього прольоту вчені хочуть дослідити астероїд, щоб визначити, чи вплине гравітаційне поле Землі на його орієнтацію в просторі, склад і обертання. Це може призвести до так званих астероїдних землетрусів, наприклад, спричинити зміну розподілу матеріалів усередині або змінити зовнішній вигляд його поверхні. Вчені сподіваються зафіксувати ці потенційні зміни, порівнюючи спостереження до і після зближення з Землею у 2029 році. Фізичні зміни астероїда можуть змінити його орбітальну траєкторію, тому вчені, безумовно, захочуть це задокументувати.

Місії до астероїда

Приватні космічні компанії, такі як Blue Origin і стартап Exploration Labs (ExLabs), висунули пропозиції щодо місій для зустрічі з Апофісом до його очікуваного прольоту, щоб дізнатися більше про астероїд та інші космічні камені, які можуть становити потенційну небезпеку для Землі.

Пропозиція Blue Origin передбачала використання орбітальної платформи Blue Ring для доставки корисного вантажу на Апофіс . Blue Ring, дебют якої запланований на кінець 2024 року, призначена для надання комплексних послуг як комерційним, так і державним клієнтам, і може приймати корисні вантажі вагою до 3 000 кілограмів. Орбітальна платформа може бути використана для доставки наукових інструментів або й цілих космічних апаратів для недорогих завдань із низьким рівнем ризику.

. Blue Ring, дебют якої запланований на кінець 2024 року, призначена для надання комплексних послуг як комерційним, так і державним клієнтам, і може приймати корисні вантажі вагою до 3 000 кілограмів. Орбітальна платформа може бути використана для доставки наукових інструментів або й цілих космічних апаратів для недорогих завдань із низьким рівнем ризику. У своїй пропозиції ExLabs представила ідею, яку раніше вивчала Лабораторія реактивного руху NASA (JPL). Проєкт "Розподілені радіолокаційні спостереження внутрішніх розподілів" (Distributed Radar Observations of Interior Distributions, або DROID) передбачає відправку до Апофіса космічного апарата, який розгорне два кубічних супутники для проведення "комп'ютерної томографії" внутрішньої частини астероїда . Місія стартує в травні 2028 року і прибуде до Апофіса в лютому 2029 року.

. Місія стартує в травні 2028 року і прибуде до Апофіса в лютому 2029 року. Крім того, космічний апарат NASA OSIRIS-APEX, раніше відомий як OSIRIS-REx, вже в дорозі для вивчення Апофіса і спостереження за змінами, яких може зазнати астероїд від близького зближення із Землею. Після доставки зразків з астероїда Бенну, апарат був перепрофільований для виконання нового завдання: він має здійснити близькі прольоти біля Сонця, а також три земні гравітаційні спроби, щоб досягти Апофіса через п'ять років.

Місія "Янус"

Космічне агентство також має запасну пару космічних апаратів, які можуть бути переобладнані для вивчення астероїда Апофіс, якщо щось піде не так.

Місія "Янус" мала стартувати в серпні 2022 року разом із космічним апаратом "Психея", щоб дослідити багатий на метали однойменний астероїд. Прикрий програмний збій затримав запуск "Психеї" за два місяці до старту, тим самим вплинувши на місії, що супроводжували його. Пізніше, у жовтні 2023 року, "Психея" була запущена, але нове вікно запуску не змогло б доставити зонди-близнюки місії "Янус" до початкових цілей місії. В результаті космічні апарати були вилучені з пускового плану й відправлені на зберігання в Lockheed Martin.

Спочатку пара космічних апаратів мала відвідати астероїди 1996 FG3 і 1991 VH, але може бути перенаправлена на вивчення Апофіса. Хоча є деякі відмінності між Апофісом і початковими цілями місії "Янус", зонди-близнюки все одно можуть здійснити проліт повз нього і провести аналогічні спостереження за майбутнім гостем Землі.

Судячи з того, наскільки особлива ця подія, нам варто чекати й на інші місії, які будуть оголошені в найближчі місяці та роки.