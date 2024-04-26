Згідно з повідомленням, вихід у космос був "тривалим" і "успішним". Пошкоджені елементи вдалося відремонтувати.

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Деталі

За даними Китайського космічного агентства (CMSA), уламки зачепили силові кабелі сонячної батареї, внаслідок чого станція частково втратила електроенергію. Члени місії "Шеньчжоу-17" здійснили два майже восьмигодинних виходи у відкритий космос, один у грудні, а останній на початку березня, щоб відремонтувати модуль за допомогою роботизованого маніпулятора.

Ремонтні роботи підкреслили роль пілотованого космічного корабля у подоланні непередбачуваних проблем на орбіті,

– каже заступник директора CMSA Лін Сіцян.

Наразі невідомо, чи уламки були створені людиною, чи природним мікрометеоритом.

На щастя для всіх причетних, цей інцидент виявився досить незначним.

Проблема космічного сміття

Зіткнення зі сміттям — не рідкість. Наприклад, Міжнародна космічна станція регулярно проводить маневри, щоб ухилитися від небезпечного сміття. На орбіті, де об'єкти можуть рухатися зі швидкістю тисяч кілометрів на годину, навіть удар крихітної частинки може завдати значної шкоди.

Вчені сходяться на думці, що ця проблема лише загострюватиметься, оскільки людство нарощує свої космічні місії, заповнюючи і без того захаращену орбіту сміттям.

Хоча Китай і має можливість "точно прогнозувати орбіти космічних станцій і невеликих низькоорбітальних цілей", все передбачити неможливо. Тому новому екіпажу корабля Шеньчжоу-18, який стартував у четвер вранці з Центру запуску супутників Цзюцюань на північному заході Китаю, буде доручено встановити навколо станції "укріплення для захисту від космічного сміття" в якості додаткового заходу безпеки, каже Лін Сіцян.