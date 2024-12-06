Дослідження космосу для США – це насамперед питання престижу та репутації, зокрема коли мова заходить про стратегічного суперника в космічних перегонах – Китай. Тому очільник космічного агентства NASA – це далеко не остання людина в американському істеблішменті.

Нинішній адміністратор NASA – демократ Білл Нельсон, політик і член екіпажу шатла "Колумбія" у 1986 році – біля керма агентства з квітня 2021 року. Каденція Джо Байдена завершується, і обраний президент має запропонувати нову кандидатуру на керівника NASA.

Дональд Трамп уже визначився з нею – це мільярдер-астронавт Джаред Айзекман, учасник місії Polaris Dawn, що відбулася у вересні 2024 року. 24 Канал зібрав основні факти про Айзекмана, який може очолити NASA.



Джаред Айзекман / Space Force Association

Коли став відомим Айзекман та що про нього каже Трамп

Про пропозицію обрати Джареда Айзекмана новим адміністратором NASA обраний президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Далі остаточно його кандидатуру має затвердити Сенат. Очікується, що під час слухань у Сенаті буде порушено питання про можливий конфлікт інтересів, а також про те, чи буде він підтримувати нинішню стратегію NASA щодо місій "Артеміда" на Місяць, чи, можливо, змістить фокус на політ людини на Марс, пише The Washington Post.

Джаред спрямовуватиме NASA на місію відкриттів та натхнення, прокладаючи шлях до новаторських досягнень у галузі космічної науки, технологій та досліджень,

– написав Трамп.

Широкому загалу Айзекман став відомим лише цього року, коли потрапив у заголовки новин, ставши першим приватним астронавтом, який вийшов у відкритий космос. Айзекман є типовим представником фаворитів Трампа для високих посад – зазвичай вони не мають політичного досвіду. Джаред двічі побував у космосі на приватних місіях за допомогою кораблів SpaceX, але не є учасником астронавтського корпусу NASA.

Пристрасть Джареда до космосу, досвід астронавта та відданість розширенню кордонів дослідження, розкриттю таємниць Всесвіту та просуванню нової космічної економіки роблять його ідеальним для того, щоб вести NASA у сміливу нову епоху,

– зазначав Трамп.

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П'ятиденна місія 10–15 вересня відбулася на кораблі, створеному компанією SpaceX Ілона Маска. Під час польоту Айзекман та інженерка SpaceX Сара Гілліс вдягли скафандри, розроблені компанією, і ненадовго вийшли за стіни корабля. Джаред Айзекман, бізнесмен-мільярдер, який і став спонсором місії, першим вийшов за межі космічного апарата.

Він провів у відкритому космосі близько 10 хвилин, спостерігаючи за Землею з орбіти. Це був його другий політ у космос на кораблі SpaceX. Айзекман не розкриває, скільки він заплатив за ці два польоти.



Айзекман у відкритому космосі / Фото SpaceX

Космос містить неперевершений потенціал для проривів у виробництві, біотехнологіях, видобутку корисних копалин і, можливо, навіть шляхах до нових джерел енергії. Неминуче буде процвітати космічна економіка, яка створить можливості для незліченної кількості людей жити і працювати в космосі. У NASA ми будемо пристрасно досліджувати ці можливості та розпочинати еру, коли людство стане справжньою космічною цивілізацією,

– відреагував Айзекман на своє призначення.

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Відвідини Байконура та космічні мрії

Джаред Айзекман народився 11 лютого 1983 року в місті Вашингтон-Тауншип, штат Нью-Джерсі, США. Він закінчив школу Ridge High School і пізніше навчався в аеронавігаційному університеті Ембрі-Ріддл, що підтверджує його інтерес до авіації та технологій ще з юних років.

У 2004 році Джаред Айзекман розпочав навчання льотної справи. Вже до 2009 року він встановив світовий рекорд для бізнес-літаків класу light jet, завершивши навколосвітній політ за трохи більше ніж 62 години — майже на 20 годин швидше, ніж попередній рекорд.



Згодом Айзекман здобув кваліфікацію для управління різними військовими реактивними літаками. У сімейному житті Джаред одружений і має двох доньок.

Майбутній адміністратор NASA — людина, яка з дитинства мріяла про космос. Ще бувши хлопчиком, він пообіцяв своїй виховательці, що одного дня здійснить політ у космос. Хоча стати астронавтом йому не вдалося, він реалізував себе у сфері фінансових технологій. У 1999 році Айзекман заснував компанію, яка пізніше стала відома як Shift4 Payments. Сьогодні вона обслуговує такі мережі, як Hilton, Four Seasons, Burger King і KFC.

У 2000-х Джаред захопився авіацією, беручи участь в авіашоу на винищувачах, і заснував компанію Draken International, яка займалася підготовкою військових пілотів для ВПС США. Проте у 2019 році він продав свою частку в бізнесі.

Його інтерес до космосу поглибився у 2008 році після відвідування космодрому Байконур, де він спостерігав запуск "Союзу". Замість співпраці з Роскосмосом, Айзекман зосередив увагу на SpaceX, яка згодом випередила росіян у сфері космічного туризму. У 2021 році він очолив місію Inspiration4, ставши її командиром і оплативши політ своїм трьом колегам.

Перед черговою спробою старту місії Polaris Dawn Айзекман поділився своїм натхненням: "Щоб втілити в життя таку місію як Polaris Dawn, потрібні значні командні зусилля. Разом ми робимо неймовірний прогрес для майбутнього – як у космосі, так і тут, на Землі. Ми можемо і те, і інше".

Як друг Маска отримає доступ до мільярдних контрактів

Джаред Айзекман – друг славнозвісного Ілона Маска, а його компанія з онлайн-платежів Shift4 має значні фінансові зв'язки зі SpaceX. Згідно з фінансовими документами, станом на 2021 рік Shift4 інвестувала 27,5 мільйона доларів в SpaceX. Того ж року Shift4 оголосила про п’ятирічне партнерство, за яким стала платіжною платформою для Starlink, супутникового інтернету від SpaceX.

У разі затвердження на посаді адміністратора NASA Айзекман контролюватиме мільярдні контракти, які уряд уклав із SpaceX. Він також матиме можливість виділяти додаткові кошти компанії Маска.

Айзекман, ймовірно, буде прихильником амбітних і інноваційних комерційних проектів. Багато з цих проектів можуть бути реалізовані саме SpaceX,

– наводить видання NPR слова президента TMF Associates Тім Фаррар, який аналізує космічний бізнес.

У своїх дописах у соцмережі X, Айзекман демонстрував сильну прихильність до SpaceX. Він підтримував ідею збільшення кількості запусків SpaceX із Каліфорнії після того, як місцеві законодавці обмежили польоти з бази Ванденберг. Також він критикував NASA за ракетну систему Space Launch System для запусків на Місяць, а також рішення агентства надати контракт на місячну посадку компанії Blue Origin Джеффа Безоса після того, як SpaceX отримала багатомільярдний контракт на цю ж місію.

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Фаррар вважає, що Айзекман не зможе одразу внести зміни у великі програми NASA, як-от місія "Артеміда" для відправлення астронавтів на Місяць. Багато аспектів цих програм визначаються Конгресом, який затверджує бюджет агентства.

"Справжнє питання полягає в тому, чи дозволить Конгрес NASA відмовитися від застарілих проектів, таких як Space Launch System, щоб перенаправити бюджет на SpaceX", – додає він.

Джон Ґрансфелд, колишній заступник адміністратора NASA з наукових питань та астронавт, який здійснив п’ять польотів на космічному шатлі, зокрема три місії для ремонту телескопа "Габбл", сказав, що Айзекман "однозначно є кандидатом, який виходить за межі стандартів".

Він не має досвіду в уряді, у нього немає попереднього досвіду в NASA, він не походить з боку підрядників NASA чи науки. Але це має сенс, коли подумати про президента Трампа та Ілона Маска,

– наводить The Washington Post слова Ґрансфелда.

Ґрансфелд зазначив, що Айзекман має багато схожостей з Маском. Обидва заробили статки в розробці програмного забезпечення для фінансових транзакцій, перш ніж поглинулися пристрастю до космічних подорожей. Айзекман – висококваліфікований пілот, що не є неважливим для NASA, оскільки перша літера "А" в назві агентства – це "аеронавтика", підкреслив Ґрансфелд.

Він також зазначив, що Айзекман не тільки ризикував своїм багатством для розвитку комерційних космічних польотів, а й ризикував своїм життям, вирушаючи в космос.

Одне з питань: як перейти від ризикованого підходу до управління ризиками?

– додав Ґрансфелд.

Сам Айзекман обіцяє, що "з підтримкою президента Трампа" Америка більше не втратить здатність подорожувати до зірок і ніколи не погодиться на друге місце. У минулому Айзекман заявляв про підтримку місій на Місяць і Марс, зазначаючи, що приватні космічні польоти можуть допомогти підготуватися до масштабних колонізацій планет у майбутньому.