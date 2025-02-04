У своїй інавгураційній промові 20 січня Дональд Трамп, 47-й президент США, окреслив власне бачення наступних чотирьох років. Нинішній лідер Сполучений Штатів закликав до відродження так званого американського експансіонізму та досліджень. Зокрема, ще одна ціль для США – встановити на Марсі американський прапор.

Трамп вважає, що в космос треба перенести філософію XIX століття, яка стала рушійною силою американської експансії по всій Північній Америці та сформувала сучасні Сполучені Штати. На його другу каденцію саме мають припасти важливі космічні події – місячна програма "Артеміда" та ймовірний запуск кораблів SpaceX до Місяця та Марсу.

24 Канал зібрав все, що відомо про розвиток космічної програми США під час другого терміну Трампа.

Зірки та смуги на Марсі. Про що говорив Трамп у промові

"Іншої такої нації, як наша, просто немає", – заявив Трамп. Він назвав американців дослідниками, будівельниками, інноваторами, підприємцями та першопроходцями: "Дух фронтиру вписаний у наші серця. Заклик до наступної великої пригоди лунає з глибини наших душ".

Моє послання до американців сьогодні полягає в тому, що настав час знову діяти з мужністю, енергією та величчю найбільшої цивілізації в історії. Сполучені Штати знову сприйматимуть себе як націю, що розвивається, збільшує свої багатства, розширює території, будує міста, підвищує наші очікування та несе наш прапор до нових і прекрасних горизонтів. І ми будемо здійснювати свою очевидну долю серед зірок, запускаючи американських астронавтів, щоб установити зірки та смуги на планеті Марс,

– заявив Трамп під час виступу у ротонді Капітолія.

Гендиректор SpaceX Ілон Маск, який був присутній на інавгурації, зі схваленням відреагував на слова Трампа про Марс – він посміхнувся та підняв догори великий палець.

Маск давно заявляє, що його мета в SpaceX – відправити людей на Марс, щоб "зробити людство багатопланетним видом". Втім, запуски кораблів SpaceX не йдуть надто вдало – 16 січня під час сьомого тестового запуску ракети Starship від SpaceX відбувся вибух над океаном. Через це довелося змінювати маршрути рейсів цивільної авіації. Федеральне управління авіації США проводить розслідування інциденту.

SpaceX’s Starship debris falling from the sky, with the “Arrival to Earth” soundtrack from the 2007 Transformers movie pic.twitter.com/ysovQCAnwv — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 17, 2025

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Зверніть увагу! Під час інавгурації президента США у Вашингтон Маск виступив з промовою, яку почав чимось схожим на нацистське вітання "Sieg Heil". Також він заявив, що перемога Трампа – це "розвилка на шляху людської цивілізації".

NASA обрало Starship для висадки астронавтів програми Artemis на Місяць у межах місії Artemis 3, яка запланована не раніше 2027 року після численних затримок. За словами Ілона Маска, SpaceX може здійснити перший безпілотний запуск Starship на Марс уже у 2026 році.

Мільярдер Джефф Безос, засновник приватної космічної компанії Blue Origin, також був присутній на інавгурації Трампа. Його візит відбувся на тлі того, як у січні Blue Origin успішно вивела на орбіту свою нову велику ракету New Glenn. NASA вже обрало New Glenn для запуску своєї наступної роботизованої місії на Марс — апарата ESCAPADE.

Що зробив та зробить Трамп з космічним напрямком

Під час свого першого президентського терміну з 2017 по 2021 рік Дональд Трамп надав значну підтримку космічній безпеці та дослідженням США. Він заснував Космічні війська США, як новий підрозділ збройних сил для захисту інтересів країни в космосі.

Трамп також відновив діяльність Національної космічної ради, яку очолив тодішній віцепрезидент Майк Пенс, щоб сприяти розвитку проєктів NASA та інших космічних ініціатив США. Адміністрація Байдена зберегла Національну космічну раду під керівництвом тодішньої віцепрезидентки Камали Гарріс, яка була присутня на першій спробі запуску NASA своєї мегаракети Space Launch System до Місяця в рамках місії Artemis 1 у серпні 2022 року.

Нинішній віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс, який також склав присягу в неділю, ймовірно, очолить Національну космічну раду, якщо нова адміністрація вирішить продовжити її діяльність.



Джаред Айзекман / Space Force Association

Трамп запропонував на посаду голови NASA мільярдера Джареда Айзекмана, який двічі літав у космос на ракетах SpaceX у місіях, які він сам профінансував. Чинний керівник агентства Білл Нельсон, колишній сенатор від Флориди, оголосив про свою відставку у понеділок.

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Дякую родині NASA, яка втілює дух рішучості, що робить нашу країну винятковою. Для мене було честю життя працювати разом із вами,

— написав Нельсон у заяві на X (раніше Twitter).

Сьогодні я залишаю державну службу після 53 років. Дякую за величезний привілей присвятити своє життя служінню народу нашої країни. Я вражений і вдячний,

– сказав Нельсон.

Трамп висловив сподівання, що наступні чотири роки стануть переломним моментом для американського народу:

Ми будемо жити з гордістю, мріяти сміливо, і ніщо нас не зупинить, бо ми – американці. Майбутнє належить нам, і наша золота епоха лише починається.

Космічні війська США, створені адміністрацією Трампа у 2019 році, ймовірно, також зазнають змін за нової влади. Їхнє місце розташування та рівень фінансування можуть стати предметом гострих дебатів у Конгресі. Прихильники оборонних витрат вимагають значних збільшень, а радикальні республіканці зосереджені на зменшенні боргу. Також актуальне питання щодо перенесення Космічного командування з Колорадо до Алабами.

Що буде з місячною програмою "Артеміда"

У найближчі місяці та роки розгортатимуться політичні баталії щодо визначення напрямків і масштабів діяльності численних американських програм та агентств, пише Space.com. Це буде боротьба між прихильниками скорочення бюджету та тими, хто наполягає на посиленому фінансуванні ключових сфер.

Одне з найважливіших питань, яке може мати тектонічні наслідки для курсу NASA, міжнародних космічних партнерів Америки та геополітики загалом, – це майбутнє місячної програми "Артеміда". Програма, започаткована першою адміністрацією Трампа з метою повернення людей на Місяць і продовжена адміністрацією Байдена, нині суттєво відстає від графіка.



Проєкт станції Gateway / ESA

Ілон Маск 3 січня опублікував на X таке гасло: "Ми прямуємо прямо на Марс. Місяць – це відволікання". Втім, попри очевидний вплив Маска, змінити та переорієнтувати курс NASA буде непросто, адже значне слово в будь-яких змінах має Конгрес США.

Нова адміністрація Трампа може спробувати відмовитися від Місяця та спрямувати зусилля прямо на Марс, але, ймовірно, вона зіткнеться з тією ж протидією Конгресу, що й Обама у 2010 році, коли запропонував щось подібне. Конгрес хоче програму з послідовним переходом від Місяця до Марса, а не вибору одного з двох,

– вважає Марсія Сміт, експертка з 40-річним досвідом у космічній політиці та засновниця SpacePolicyOnline.

Відмова від Місяця як мети може також мати геополітичні наслідки, враховуючи, що Китай активно шукає партнерів для своєї Міжнародної дослідницької станції на Місяці (ILRS), яка є паралельною, але абсолютно окремою програмою.

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Однак деякі аспекти програми "Артеміда", наприклад, проєкт Gateway – космічна станція на орбіті Місяця, яка слугуватиме проміжним етапом для висадки астронавтів, – можуть опинитися під прицілом нової адміністрації через високу вартість і затримки. Рішення відмовитися від подібних програм вплине на низку міжнародних партнерів, зокрема Європейське космічне агентство (ESA), Канадське космічне агентство (CSA) та Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA), які вже працюють над відповідним обладнанням для Gateway.

Чи залишиться Gateway частиною програми — це інше питання. Я навіть не можу припустити, яким буде рішення,

– додала Сміт.

Ще одне питання, на яке немає відповіді, – це майбутнє Space Launch System (SLS), потужної одноразової ракети NASA, розробленої для пілотованих місій на Місяць. SpaceX паралельно працює над системою Starship, яка може стати багаторазовою альтернативою. Ілон Маск уже висловив свою думку щодо структури "Артеміди", назвавши її вкрай неефективною.

Однак спроби скасувати SLS, яку критикують за непомірні витрати, численні затримки та проблеми з якістю, пов’язані з головним підрядником Boeing, ймовірно, зустрінуть серйозний опір, вважає Сміт. На її думку, нова влада може вдатися до скасування окремих елементів програми.