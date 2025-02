У своїй інавгураційній промові 20 січня Дональд Трамп, 47-й президент США, окреслив власне бачення наступних чотирьох років. Нинішній лідер Сполучений Штатів закликав до відродження так званого американського експансіонізму та досліджень. Зокрема, ще одна ціль для США – встановити на Марсі американський прапор.

Трамп вважає, що в космос треба перенести філософію XIX століття, яка стала рушійною силою американської експансії по всій Північній Америці та сформувала сучасні Сполучені Штати. На його другу каденцію саме мають припасти важливі космічні події – місячна програма "Артеміда" та ймовірний запуск кораблів SpaceX до Місяця та Марсу.

24 Канал зібрав все, що відомо про розвиток космічної програми США під час другого терміну Трампа.

"Іншої такої нації, як наша, просто немає", – заявив Трамп. Він назвав американців дослідниками, будівельниками, інноваторами, підприємцями та першопроходцями: "Дух фронтиру вписаний у наші серця. Заклик до наступної великої пригоди лунає з глибини наших душ".

Моє послання до американців сьогодні полягає в тому, що настав час знову діяти з мужністю, енергією та величчю найбільшої цивілізації в історії. Сполучені Штати знову сприйматимуть себе як націю, що розвивається, збільшує свої багатства, розширює території, будує міста, підвищує наші очікування та несе наш прапор до нових і прекрасних горизонтів. І ми будемо здійснювати свою очевидну долю серед зірок, запускаючи американських астронавтів, щоб установити зірки та смуги на планеті Марс,

– заявив Трамп під час виступу у ротонді Капітолія.

Гендиректор SpaceX Ілон Маск, який був присутній на інавгурації, зі схваленням відреагував на слова Трампа про Марс – він посміхнувся та підняв догори великий палець.

Маск давно заявляє, що його мета в SpaceX – відправити людей на Марс, щоб "зробити людство багатопланетним видом". Втім, запуски кораблів SpaceX не йдуть надто вдало – 16 січня під час сьомого тестового запуску ракети Starship від SpaceX відбувся вибух над океаном. Через це довелося змінювати маршрути рейсів цивільної авіації. Федеральне управління авіації США проводить розслідування інциденту.

SpaceX’s Starship debris falling from the sky, with the “Arrival to Earth” soundtrack from the 2007 Transformers movie pic.twitter.com/ysovQCAnwv