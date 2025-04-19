Такої думки дотримуються кілька європейських дипломатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Що кажуть у ЗМІ про погрози США вийти з переговорів

Насамперед варто зауважити, що за кілька днів до того, як президент США Дональд Трамп та члени його адміністрації публічно заявили про готовність вийти з переговорного процесу щодо війни Росії проти України, у приватній розмові американський лідер розповів про своє розчарування тим, що мирні переговори ведуть у глухий кут.

Згодом, 18 квітня, Трамп повідомив, що готовий вийти з переговорного процесу, якщо у перспективі не буде жодного прогресу. Проте він не встановив кінцевого терміну щодо цього, а також не сказав, чи вживатиме інших дій, щоб завершити війну в Україні.

За словами Рубіо, президент США вважає, що "присвятив цьому багато часу та енергії, і зараз у світі відбувається багато речей, на яких ми повинні зосередитися".

Зауважимо, що в п'ятницю, 18 квітня, держсекретар Сполучених Штатів провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте й також заявив, що "якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступлять від зусиль щодо мирного посередництва".

Окрім цього, Рубіо поділився розчаруванням Трампа з французькими, британськими, німецькими та українськими офіційними особами, які зібралися в Парижі на серії зустрічей 17 квітня, щоб обговорити шлях до миру.

Рубіо не сказав конкретно, як виглядатиме такий крок, а лише підкреслив, що США хочуть швидкого прогресу,

– розповів один європейський дипломат у розмові з виданням.

Варто зазначити, що троє європейських дипломатів вважають, що коментарі держсекретаря США були здебільшого спрямовані проти української сторони. Джерело, яке близьке до українського уряду, також заявило західним ЗМІ, що коментарі Рубіо, ймовірно, є тиском на Київ.

Водночас, як розповіли європейські дипломати, під час паризьких зустрічей посадовець не говорив про посилення тиску на Росію. Один з них зауважує, що Рубіо та Віткофф швидше за все перебувають під сильним тиском з боку Трампа і спрямовують його на інших гравців.