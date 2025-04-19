Такого мнения придерживаются несколько европейских дипломатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Что говорят в СМИ об угрозах США выйти из переговоров

Прежде всего стоит заметить, что за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп и члены его администрации публично заявили о готовности выйти из переговорного процесса по войне России против Украины, в частном разговоре американский лидер рассказал о своем разочаровании тем, что мирные переговоры ведут в тупик.

Впоследствии, 18 апреля, Трамп сообщил, что готов выйти из переговорного процесса, если в перспективе не будет никакого прогресса. Однако он не установил конечного срока по этому, а также не сказал, будет ли принимать другие действия, чтобы завершить войну в Украине.

По словам Рубио, президент США считает, что "посвятил этому много времени и энергии, и сейчас в мире происходит много вещей, на которых мы должны сосредоточиться".

Заметим, что в пятницу, 18 апреля, госсекретарь Соединенных Штатов провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте и также заявил, что "если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий по мирному посредничеству".

Кроме этого, Рубио поделился разочарованием Трампа с французскими, британскими, немецкими и украинскими официальными лицами, которые собрались в Париже на серии встреч 17 апреля, чтобы обсудить путь к миру.

Рубио не сказал конкретно, как будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса,

– рассказал один европейский дипломат в разговоре с изданием.

Стоит отметить, что трое европейских дипломатов считают, что комментарии госсекретаря США были в основном направлены против украинской стороны. Источник, который близок к украинскому правительству, также заявил западным СМИ, что комментарии Рубио, вероятно, являются давлением на Киев.

В то же время, как рассказали европейские дипломаты, во время парижских встреч чиновник не говорил об усилении давления на Россию. Один из них отмечает, что Рубио и Уиткофф скорее всего находятся под сильным давлением со стороны Трампа и направляют его на других игроков.