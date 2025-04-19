Это может разрушить надежды на мир в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Reuters.

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К чему приведет выход США из переговоров о мире

Журналисты отмечают, что Дональд Трамп давил на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, угрожая усилить санкции против России или прекратить миллиарды долларов военной поддержки для Киева.

Обе стороны приняли участие в переговорах при посредничестве США в Саудовской Аравии. Результатом стало частичное прекращение огня, однако полного мира достичь не удалось. В то же время война продолжает продолжаться, что, в частности, вылилось в недавнюю российскую атаку по Сумах, которая унесла жизни 35 человек. Трамп назвал этот обстрел ее "ошибкой".

Однако источник, знаком с внутренними обсуждениями в администрации президента США, сообщил, что Трамп четко дал понять своей команде, что сомневается в том, стоит ли продолжать переговоры, чтобы выйти из "тупика" в вопросе окончания войны в Украине.

Один из официальных представителей команды Трампа отметил, что комментарии Рубио о возможном выходе США из переговорного процесса отражают разочарование Трампа этой проблемой и беспокойство, что вскоре эту войну будут связывать с ним.

Если Вашингтон пойдет, попытки достичь мира, скорее всего, провалятся, поскольку ни одна другая нация не в состоянии оказать подобное влияние как на Москву, так и на Киев,

– говорится в материале.

Журналисты отмечают, что пока неизвестно, как в дальнейшем будет развиваться политика США в отношении войны. Есть два варианта: или сохранение курса с поддержкой Киева и санкциями против Москвы, или же – полное сворачивание помощи Украине.

В частности, Трамп заявил в четверг, что ожидает подписать соглашение о полезных ископаемых с Киевом на следующей неделе после того, как попытка в феврале провалилась после стычки в Овальном кабинете Зеленского с Вэнсом и президентом-республиканцем.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио сказал, что разговаривал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после парижских переговоров и проинформировал его о ключевых компонентах мирного соглашения США.

При этом Путин заявил, что хочет, чтобы Украина "отказалась от своих амбиций в отношении НАТО", "навсегда уступила России 4 регионами, которые она потеряла", и "ограничила численность своей армии". Киев говорит, что эти требования равнозначны требованиям капитуляции.

Кроме того, Рубио сказал, что европейцы будут играть центральную роль в любой мирной сделке, поскольку именно они вводили санкции против России, которые, вероятно, нужно будет отменить, чтобы обеспечить соглашение.

Главный дипломат США также сказал, что вопрос гарантий безопасности со стороны США подняли во время переговоров в Париж. Рубио заверил, что это "можно решить способом, приемлемый для всех", но отметил, что в США есть "большие вызовы, с которыми нам нужно разобраться".