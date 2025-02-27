Илон Маск все больше использует свои технологические активы как инструмент влияния на глобальную политику и внутренние дела США. Его спутниковый интернет Starlink, изначально разработанный для обеспечения связи в отдаленных регионах, сегодня играет ключевую роль в международных конфликтах и государственных процессах. От поставки терминалов Украине в войне с Россией до попытки интегрировать Starlink в критическую инфраструктуру Федерального авиационного управления (FAA) США – Маск демонстрирует готовность формировать повестку дня и менять баланс сил по своему усмотрению.

Инициативы Маска в США, включая вмешательство в модернизацию воздушного пространства и сотрудничество с администрацией Трампа, свидетельствуют о попытке получить рычаги влияния на правительственные структуры. Маск не просто предлагает технологические решения – он создает зависимость государств от своих компаний, что ставит вопрос о рисках такого влияния и необходимости регулирования.

В материале 24 Канала рассмотрим, как Маск использует Starlink для продвижения собственных интересов, какие последствия это имеет для международной безопасности и внутренней политики США и почему его растущее влияние вызывает беспокойство среди правительств и экспертов.

Почему Маск заинтересовался авиационным регулятором

17 января министр транспорта США Шон Даффи анонсировал визит команды компании SpaceX Илона Маска посещает командный центр управления воздушным движением в Вирджинии, чтобы помочь с модернизацией системы после авиакатастрофы в Вашингтоне 29 января. Эта новость появилась на фоне сообщения CNN о том, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) уволило сотни работников, которые занимались техническим обслуживанием критически важной инфраструктуры авиадиспетчерской службы.

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Точное количество уволенных сотрудников неизвестно, но представляющий их профсоюз заявил, что речь идет о сотнях людей. Администрация Дональда Трампа тем временем реализует инициативу по сокращению тысяч федеральных служащих в рамках работы над масштабным пакетом налоговых изменений, который, по данным критиков, преимущественно выгоден корпорациям и самым богатым американцам.



Авиакатастрофа на реке Потомак в столице США / Фото US Coast Guard/AP

Илон Маск, самый богатый человек в мире, играет ключевую роль в массовых увольнениях, возглавляя департамент правительственной эффективности (DOGE). При этом его статус одного из крупнейших подрядчиков правительства – в основном через компанию SpaceX – создает серьезный конфликт интересов. Однако как сам Маск, так и президент Трамп неоднократно пытались преуменьшить значение этого факта.

В своей заметке на платформе X Даффи объяснил, что команда SpaceX прибыла в Вирджинию, чтобы "воочию увидеть текущую систему, узнать, что нравится и не нравится авиадиспетчерам в их инструментах, и представить, как мы можем создать новую, лучшую, современную и более безопасную систему". Ранее он заявлял, что команда DOGE под руководством Маска подключится к FAA для обновления авиационной системы.

Также Даффи отверг критику относительно привлечения Маска к еще одной важной сфере федерального правительства.

Поскольку я знаю, что медиа (и Хиллари Клинтон) будут утверждать, что команда Илона получает особый доступ, хочу подчеркнуть: FAA регулярно проводит экскурсии по командному центру как для СМИ, так и для компаний,

– написал министр.

Клинтон раньше критиковала команду DOGE за отсутствие опыта в государственном управлении.

FAA оказалась под пристальным вниманием после авиакатастрофы над рекой Потомак в январе, когда погибли 67 человек. Эта трагедия в очередной раз подчеркнула нехватку авиадиспетчеров и проблему перегруженности крупных аэропортов, в частности Рональда Рейгана в Вашингтоне. В FAA поступили сотни жалоб от работников, которые сообщали об опасных условиях из-за нехватки персонала и заброшенные здания.



В момент катастрофы управление даже не имело постоянного руководителя – в значительной степени потому, что Маск участвовал в увольнении предыдущего администратора после того, как FAA оштрафовала SpaceX за непредоставление необходимых данных по безопасности.

Однако в заметке Даффи не упоминает ни роли Маска в этом процессе, ни сотен только что уволенных сотрудников. По данным CNN, под сокращение попали в основном те, кто работал в FAA менее года и не имел права на апелляцию.

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Каждый из этих работников, которых увольняют, выполняет работу, которая так или иначе способствует авиационной безопасности,

– утверждал Дэвид Сперо, президент профсоюза Professional Aviation Safety Specialists, который представляет около 11 000 работников FAA.

Как "команда сокращений" Илона Маска взялась за FAA

19 февраля специалисты так называемого департамента правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска прибыли в FAA и посетили объекты авиадиспетчерской службы в выходные. Об этом говорится в сообщении издания POLITICO со ссылкой на электронное письмо в распоряжении редакции.

Визит произошел всего через несколько дней после того, как министр транспорта США Шон Даффи заявил, что сотрудники космической компании Маска SpaceX также работают над усовершенствованием авиадиспетчерской системы.

Согласно письму исполняющего обязанности администратора FAA Криса Рошло, DOGE планирует расширить свое присутствие в агентстве, работая над решениями, которые "обеспечат открытость и безопасность воздушного пространства". В документе говорится, что сотрудники DOGE и специальные правительственные консультанты будут искать пути решения существующих проблем, внедрять новые инструменты и поддерживать безопасность национальной авиационной системы.

При этом в письме не уточняется, будут ли взаимодействовать сотрудники DOGE с сотрудниками SpaceX, хотя ранее Даффи заявлял, что команда инженеров SpaceX уже осматривала авиадиспетчерский центр в Вирджинии, чтобы помочь спроектировать новую, лучшую, современную и более безопасную систему.

Также не раскрыто, какие именно системы или процессы проверяются, как команды планируют решать выявленные проблемы и кто конкретно занимается этим анализом.

В своем письме Рошло также упомянул о сокращениях персонала, которые произошли в выходные в рамках политики Маска и Трампа по уменьшению государственных расходов. Он настаивает, что эти увольнения не повлияли на безопасность.

В соответствии с целью администрации сделать правительство более эффективным, нам, к сожалению, пришлось уволить некоторых работников, которые еще проходили испытательный срок. Однако FAA продолжает нанимать и вводить в штат авиадиспетчеров и других специалистов по безопасности, включая технический персонал. Несмотря на то, что вы можете слышать, хочу вас заверить: агентство сохранило всех сотрудников, которые выполняют критически важные функции по безопасности,

– говорилось в письме.

Кроме того, Рошло сообщил сотрудникам, что FAA не будет делать публичных заявлений относительно расследований Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), которые продолжаются после авиационных аварий в вашингтонском аэропорту имени Рейгана, Филадельфии и на Аляске. Также он подчеркнул, что все сотрудники должны вернуться к работе в офисе на полный рабочий день.

Как инженеры SpaceX получили ключевые посты в FAA

Инженеры компании SpaceX Илона Маска в конце концов были привлечены в Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в качестве старших советников исполняющего обязанности администратора агентства. Об этом сообщили источники WIRED. Они начали работать в FAA по процедуре Schedule A, которая позволяет правительственным агентствам нанимать работников с инвалидностью без конкурса.

Согласно информации WIRED, среди новых сотрудников FAA со стороны SpaceX: Тед Маласка, Томас Кирнан, Сэм Смил и Брейди Гланц. Они имеют соответствующий опыт, в отличие от молодых специалистов из так называемого Департамента правительственной эффективности (DOGE), которые ранее получили доступ к критическим системам правительства, включая Минфин и Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Тед Маласка – старший директор SpaceX по разработке программного обеспечения, бывший руководитель IT-направления в Capital One и FINRA.

Томас Кирнан – ведущий инженер SpaceX, ранее работал в Wayfair.

Сэм Смил – инженер-программист в SpaceX с 2021 года.

Брейди Гланц – программист, присоединился к SpaceX в 2024 году после работы аналитиком в Goldman Sachs.

Никто из них не прошел полную проверку перед вступлением в должность, отмечает источник WIRED. FAA не комментирует их назначение.

Интересно! FAA часто конфликтует со SpaceX. В январе управление временно приостановило запуски Starship после взрыва ракеты над Карибским морем. SpaceX уверяет, что это незначительный сбой, тогда как FAA проводит расследование.



В 2023 году SpaceX дважды нарушила лицензионные требования FAA, за что агентство наложило штраф в $633 тысячи долларов. Маск тогда написал в X: "FAA нуждается в радикальной реформе, иначе человечество навечно застрянет на Земле!". После этого он призвал главу FAA Майка Уитакера уйти в отставку. В январе 2025 года Уитакер уволился, хотя его контракт должен был длиться еще три года.



Конгресс требует объяснений

Демократы в Конгрессе выразили беспокойство по поводу влияния DOGE на FAA и национальную авиационную систему.

Авиационная безопасность – не место для подхода "разрушай все ради быстрого прогресса",

– говорится в их обращении к руководству FAA.

Пока FAA не ответила, является ли назначение инженеров SpaceX конфликтом интересов. Но очевидно, что роль компании Маска в управлении американским небом продолжает расти.

Важно! Во вторник, 25 февраля, более 20 государственных служащих подали в отставку из Департамента правительственной эффективности (DOGE), которым управляет Илон Маск. Они заявили, что не желают участвовать в демонтаже критически важных государственных услуг.



Сотрудники, ранее работавшие в цифровой службе США (USDS), отметили, что новое руководство заставляло их заниматься политизированными проектами, а среди новых кадров не хватает квалифицированных специалистов. Они также раскритиковали методы отбора персонала, которые включали идеологические проверки.



Массовые увольнения инженеров и разработчиков стали временным ударом по реформам Маска и администрации Дональда Трампа, которая стремится сократить федеральный аппарат. Белый дом отреагировал скептически, а сам Маск назвал эту историю "фейковой новостью".



DOGE, изначально задуманный как совещательный орган, фактически получил контроль над правительственными технологиями. Маск открыто заявляет о намерении радикально изменить систему, что вызывает опасения относительно безопасности данных граждан и будущего государственных сервисов.

Как Маск навязывает Starlink гражданской авиации США

SpaceX предлагает использовать спутниковые терминалы Starlink для ускорения модернизации информационной инфраструктуры, которая обеспечивает работу национальной системы воздушного пространства США, сообщают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Это также создает потенциальный конфликт интересов между бизнес-империей Маска и контрактом на 2 миллиарда долларов, который в 2023 году был заключен с Verizon Communications Inc. для обновления критически важной инфраструктуры.

По данным источников Bloomberg, Маск во второй половине февраля одобрил отправку 4 000 терминалов Starlink для нужд FAA. Одно из устройств уже установлено в технологической лаборатории управления воздушным движением в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, для тестирования.

Проект получит название TDM X, и его полный запуск ожидается в течение 12–18 месяцев.

FAA подтвердила, что тестирует один терминал в Атлантик-Сити и еще два – на некритичных для безопасности объектах в Аляске. По словам представителя агентства, FAA рассматривает использование Starlink для обеспечения связи и улучшения передачи метеоданных в отдаленных районах.

Verizon, которая официально отвечает за поддержку и модернизацию инфраструктуры FAA, заявила, что ее обновления помогут обеспечить безопасность миллионов американских авиапассажиров.

Маск в соцсети X уже резко раскритиковал работу Verizon:

Система Verizon не работает и подвергает авиапассажиров серьезной опасности,

– написал он.

При этом представители Verizon не исключают возможности сосуществования двух систем. Исполнительный вице-президент компании Джо Руссо подтвердил, что сеть Verizon для FAA еще не запущена, но это произойдет в ближайшее время. По его словам, если тестирование Starlink будет касаться, например, метеоданных, эти сервисы могут дополнять решение, которое разрабатывает Verizon.

Интеграция Starlink в систему FAA усилит влияние Маска на агентство, которое не только регулирует космические запуски SpaceX, но и контролирует авиационную безопасность в США. FAA координирует 45 000 полетов и перевозки почти 3 миллионов пассажиров ежедневно. Этот случай дал свободу команде DOGE заняться "переосмыслением" системы управления воздушным пространством в США.

В то же время реформа FAA продолжается уже много лет. В декабре Главное контрольно-ревизионное управление США заявило, что агентству необходимо немедленно обновить систему, ведь 76% ее компонентов находятся на грани критического состояния.

Илон Маск все активнее использует Starlink не только как инструмент связи, но и как рычаг влияния на политические и экономические процессы. В войне России против Украины спутниковый интернет Starlink стал критически важным для обеспечения связи украинских военных, волонтеров и государственных учреждений. В то же время Маск лично определял границы доступа к сети, что влияло на боевые действия и военные планы. Его заявления об ограничении использования Starlink в определенных операциях ВСУ свидетельствуют о прямом влиянии на ход войны, которое не подчиняется ни украинскому руководству, ни западным союзникам.

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Подобный подход Маск демонстрирует и во внутренних делах США. Использование Starlink в качестве альтернативы инфраструктуре Verizon для FAA можно рассматривать как попытку создать дополнительную зависимость правительственных структур от его технологий. Резкая критика в адрес Verizon, сопровождаемая оперативным предложением собственного решения, свидетельствует о желании Маска расширить свой контроль над критически важными сетями США. Более того, тесное взаимодействие с администрацией Трампа может означать, что Маск стремится не только к бизнес-влиянию, но и к политическому рычагу, позиционируя себя как ключевого игрока в правительственных проектах.

Таким образом, Starlink стал не просто коммерческим продуктом, а геополитическим инструментом, которым Маск манипулирует в зависимости от собственных интересов. От Украины до Вашингтона его спутниковый интернет превращается в фактор давления, рычаг контроля и способ получения новых преференций, что ставит вопрос о необходимости независимого регулирования подобных стратегически важных технологий.