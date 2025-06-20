По словам президента России, он не исключает захвата Сум. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление российского диктатора во время Петербургского международного экономического форума 20 июня.

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Что заявил Путин о Сумах

Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме российский диктатор вспомнил о Сумах.

У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю,

– выдал Путин.

Также он назвал ситуацию в Украине трагедией, которая якобы происходит из-за действий Запада. Также глава Кремля в очередной раз повторил нарратив "один народ".

"Русский и украинский народы – один народ. В этом смысле вся Украина наша", – цинично заявил российский диктатор.

К слову, начальник группы связей с общественностью командования сил ТРО Тарас Березовец оценил возможность россиян захватить Сумы. По его словам, у врага не сформированы ударные группировки, чтобы захватить город.

"Там нет признаков формирования достаточного количества ударной группировки, которая бы позволила противнику не то что захватить эти областные центры, а даже подойти близко к ним", – рассказал он.