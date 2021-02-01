Ізраїль та Косово офіційно встановили дипломатичні відносини. Урочиста церемонія відбулася 1 лютого віртуально – через обмеження у зв'язку з COVID-19.

Джерело: The Times of Israel

Самопроголошена держава Косово є першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Невдовзі там планують відкрити посольство.

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У церемонії взяли участь ізраїльський міністр закордонних справ Габі Ашкеназі та його колега з Косова – Меліза Харадінай Стубла. Вони підписали декларацію про встановлення зв'язків.

Встановлення відносин між Ізраїлем та Косово є важливим історичним кроком, який свідчить про зміни, що відбулися в регіоні впродовж останніх місяців,

– наголосив Ашкеназі.

"Сьогодні Косово офіційно приєднується до кола країн, які прагнуть до миру та стабільності та визнають Ізраїль та Єрусалим своєю столицею", – додав він.

Зауважимо, що церемонія відбулася у режимі онлайн – у зумі. Крім цього, вона транслювалася у прямому ефірі на фейсбук-сторінці МЗС Ізраїля.

Ізраїль та Косово встановили дипломатичні відносини: дивіться відео

Міністри закордонних справ підписали 2 угоди – про встановлення дипломатичних відносин та про діяльність ізраїльського агентства міжнародного розвитку Mashav. Підписані копії документі сторони відправлять одна одній електронною поштою.

Коротко про самопроголошену державу Косово