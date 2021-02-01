Косово признало Иерусалим столицей Израиля: откроет там посольство
Израиль и Косово официально установили дипломатические отношения. Торжественная церемония состоялась 1 февраля виртуально – из-за ограничений в связи с COVID-19.
Источник: The Times of Israel
Самопровозглашенное государство Косово является первой страной с мусульманским большинством, признавшей Иерусалим столицей Израиля. Вскоре там планируют открыть посольство.
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В церемонии приняли участие израильский министр иностранных дел Габи Ашкенази и его коллега из Косово – Мелиза Харадинай Стубла. Они подписали декларацию об установлении связей.
Установление отношений между Израилем и Косово является важным историческим шагом, свидетельствующим об изменениях, произошедших в регионе в течение последних месяцев,
– подчеркнул Ашкенази.
"Сегодня Косово официально присоединяется к числу стран, которые стремятся к миру и стабильности и признают Израиль и Иерусалим своей столицей", – добавил он.
Заметим, что церемония состоялась в режиме онлайн – в зуме. Кроме этого, она транслировалась в прямом эфире на фейсбук-странице МИД Израиля.
Израиль и Косово установили дипломатические отношения: смотрите видео
Министры иностранных дел подписали 2 соглашения об установлении дипломатических отношений и о деятельности израильского агентства международного развития Mashav. Подписанные копии документов стороны отправят друг другу по электронной почте.
Коротко о самопровозглашенном государстве Косово
- В 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке объявил о независимости.
- Сербия не признала этого акта. Косово поддержали более 100 стран.
- Украина не признает независимости Косово из-за того, что Сербия не признает аннексии Крыма.
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