Израиль и Косово официально установили дипломатические отношения. Торжественная церемония состоялась 1 февраля виртуально – из-за ограничений в связи с COVID-19.

Источник: The Times of Israel

Самопровозглашенное государство Косово является первой страной с мусульманским большинством, признавшей Иерусалим столицей Израиля. Вскоре там планируют открыть посольство.

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В церемонии приняли участие израильский министр иностранных дел Габи Ашкенази и его коллега из Косово – Мелиза Харадинай Стубла. Они подписали декларацию об установлении связей.

Установление отношений между Израилем и Косово является важным историческим шагом, свидетельствующим об изменениях, произошедших в регионе в течение последних месяцев,

– подчеркнул Ашкенази.

"Сегодня Косово официально присоединяется к числу стран, которые стремятся к миру и стабильности и признают Израиль и Иерусалим своей столицей", – добавил он.

Заметим, что церемония состоялась в режиме онлайн – в зуме. Кроме этого, она транслировалась в прямом эфире на фейсбук-странице МИД Израиля.

Израиль и Косово установили дипломатические отношения: смотрите видео

Министры иностранных дел подписали 2 соглашения об установлении дипломатических отношений и о деятельности израильского агентства международного развития Mashav. Подписанные копии документов стороны отправят друг другу по электронной почте.

Коротко о самопровозглашенном государстве Косово