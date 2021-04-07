Вйоса Османи – вторая женщина во главе частично признанной Республики Косово. Ее выбрал парламент страны, хотя часть оппозиции и вся партия "Сербский список" проигнорировали заседание. Кто она такая, как видит дальнейшие шаги – в этом материале.

Биография: кто такая Вйоса Османи

Нынешний лидер Косово родилась 17 мая 1982 года в городе Косовска-Митровица. Тогда это был "Социалистический автономный край Косово" в составе Югославии. Он долго слыл неразвитым регионом, жил за счет льгот и дотаций, а также на выгодных долгосрочных кредитах. Край имел свою Конституцию, его регионы пользовались широкой автономией.

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Косово отправлял одного человека в Президиум СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия – 24) с правом вето. Впрочем, местная албанская партноменклатура требовала предоставления краю статуса минимум федеративной республики (с будущим правом выхода из СФРЮ).

В мае 1981 года, за год до рождения Вйосы, студенты вышли на демонстрации, переросшие в беспорядки. Они требовали независимости. 12 человек погибли, 4 200 были арестованы.

Эти события еще больше подогрели желание Приштины выйти из состава Югославии. Среди руководителей в Белграде росло серьезное беспокойство ситуацией, потому что по шести городам Косово прокатились погромы. В конце концов, Милошевич отменил краевую социалистическую автономию в 1989 году, хотя Югославия уже была в шаге от развала. Территория вернулась к названию "автономия Косово и Метохии".

А дальше были Балканские войны. Вот в такой атмосфере родилась и росла Вйоса. Выбрав юридическое направление, она поступила на соответствующий факультет Университета Приштины. Окончила его с отличием и стипендией. Была среди 5 лучших студентов по всем специальностям.



Османи имеет академические и политические связи в США на высшем уровне / Коллаж Oculus News

Продолжила обучение в США, где стала магистром, а затем и доктором права в Университете Питтсбурга. Далее начала преподавательскую карьеру в Штатах и ​​дома (Рочестерский технологический институт). В США тоже получала награды за хорошую учебу, в том числе Sheth International Achievment Award "за вклад в отрасль прав человека".

Вйоса замужем, имеет двух дочерей-близняшек. Кроме родного албанского, говорит на английском, турецком, испанском и сербском.

Политическая карьера: как возглавить Косово

Параллельно с этим, даже раньше, Вйоса начинает работать в политике. Она была в комиссии, которая разрабатывала Конституцию после провозглашения независимости, работала советницей президента, защищала это событие в Гааге (вопрос о правомерности независимости; рассматривался в декабре 2009 года). Возглавляла кабинет президента Фатима Сейдиу.

На выборах 2010 года избрана депутатом от ДЛК (Демократическая лига Косово – 24) в косовский парламент, отбыла три каденции (2010-2017 годы).

В 2016 году вступила в конфликт со своей партией, выдвинувшей на президента страны Хашима Тачи. На более поздних выборах баллотировалась уже от "Движения Самоопределение" и получила 300 тысяч голосов граждан – рекорд для женщины-политика в Косово.



После трех каденций в Ассамблее, Османи на некоторое время ее возглавила / Фото Yahoo News

За это время возглавляла комитет по иностранным делам и другие. А 3 февраля 2020 года получила свою первую большую должность: спикера парламента (победитель Альбин Курти возглавил правительство). Стала первой женщиной на этом посту. Впрочем, уже через месяц правительство упало из-за вмешательства другой политсилы – "Демократического союза Косово". Османи решительно осудила этот шаг, за что была отстранена от всех партийных должностей якобы за нарушение устава.

После отставки Хашима Тачи 5 ноября 2020 года с поста президента из-за выдвижения обвинений в преступлениях против человечности, стала выполнять его обязанности. 11 января Вйоса Османи распустила парламент прошлой каденции и назначила досрочные выборы на 14 февраля 2021. Победу вновь одержала партия Курти "Самоопределение".

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4 апреля депутаты 71 голосами "за" (всего в парламенте Косово 120 мест – 24) выбрали Османи президентом Косово. Впрочем, часть оппозиции и вся партия "Сербский список" (представляет сербское меньшинство, имеет 10 гарантированных мандатов) проигнорировали заседание. Не голосовали и представители "Демократической лиги Косово" Авдулла Хоти, Дритон Селманай и Агим Велиу. На данный момент Османи 38 лет (президентом можно стать с 35).



Довольно скоро Вйоса сама была выбрана президентом Косово / Фото Yahoo Money

Эта должность предполагает, согласно закону:

представление страны внутри и снаружи;

ратификацию международных договоров;

законодательную инициативу и подпись принятых законов;

руководство Советом по вопросам общин и армией;

роспуск Ассамблеи (парламента) и объявление выборов;

выдачу указов;

предложение изменений в Конституцию.

Президент Косово избирается на 5 лет, один раз можно продлить срок. После Атифете Яхьяги, Вйоса – вторая женщина-президент.

Это непростые времена, перед нами – большие вызовы. Институты нашей страны отражают структуру общества, но впереди – много работы. Особенно, когда речь идет о пандемии, которая требует объединения для борьбы,

– сказала Османи после избрания.

Вспомнила она и то, что Курти был сам когда-то политзаключенным, а Васфие Красничи и другие женщины были изнасилованы во время войны в Косово. "Сейчас среди нас есть те, кто пережил резню в Дубраве. Вместе мы превратим боль в силу, потому что Косово снова является примером демократии", – подчеркнула Вйоса.

Бомбежки и казни в Дубраве

Убийства во время войны 19-24 мая 1999. Силы НАТО, "охотясь" на сербскую армию вблизи, бомбили тюрьму Дубрава, от чего погибли от 19 до 23 человек. Это было самое большое место лишения свободы в Косово, где использовали пытки и издевательства. В ответ сербы построили 1000 пленников во дворе и открыли огонь снайперами с башен и стен здания. Использованы были пулеметы и ручные гранаты. Умерли от 79 до 82 человек, было найдено 97 могил

Союзники и вызовы

Главными союзниками Вйоса считает США, ЕС, Великобританию и Албанию. Она пообещала быть президентом для всех, потому что "не так нас много, чтобы разделять между собой, поэтому мои двери открыты для всех". Что касается Сербии, то "диалога не будет, пока Сербия не будет просить прощения и сожалеть из-за того, что сделала".

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В разговоре с Balkan.eu в марте, еще в роли спикера парламента, Вйоса Османи сказала, что "Косово видел темную сторону человечества, когда демократия и свободы были удалены. Вот почему мы, как граждане, так дорожим демократическими ценностями". Далее она подчеркнула, что молодая Республика всегда была двухпартийной поддержкой в ​​США.

Президент Байден "был нашим голосом, когда у нас его не было в 1990-х", большим сторонником независимости и укрепления государственности Косово. В то же время, "слишком долго острые проблемы граждан Косово оставались в стороне", – призналась Османи. Местные лидеры прятали это за "диалогом с Сербией".

Справедливость и Сербия

Косово требует справедливости и работы, и политики должны это обеспечить. Что касается Белграда, то диалог должен продолжиться, но прагматично и с уважением к правительству и независимости Приштины. Но что еще более важно, по ее мнению: чтобы правительство Сербии "избавилось от ментальности" Милошевича и прекратило отрицать преступления.



Косово считает ЕС одним из важнейших партнеров / Фото European Western Balkans

Пандемия серьезно затронула маленькое Косово, которое еще не имеет надлежащей системы здравоохранения. Османи признала, что сфера требует дополнительных инвестиций для создания "сети безопасности".

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Основная цель – Косово как полноценное государство, динамическая демократия, свободная от коррупции. "Страна, где верховенство закона имеет истинное значение", – пояснила Османи. И чтобы люди видели в ней свое будущее.