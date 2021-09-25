В целом за ночь произошли две атаки на сервисные центры МВД: в Зубин-Потоке и в Звечане. Большой вред нанесли офису в первом из них.

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В центр МВД бросили гранаты

Министр внутренних дел Косово Джелал Свекла опубликовал фото офиса центра регистрации транспортных средств в Зубин-Потоке. На них видно, что мебель и оборудование сгорели дотла.

Как выяснилось позже, пожар возник из-за того, что в офис бросили две ручные гранаты. Они вызвали пожар, и разрушили помещение.



Пожар в центре МВД в Зубин-Потоке / Фото из фейсбука Джелала Свеклы

Также зафиксировали нападение на регистрационный центр в Звечане. Там также подозревают использование взрывчатки.

Премьер обвиняет Сербию

Премьер-министр Косово Альбин Курти публично заявил, что поджог был намеренным и его организаторов, "очевидно, спровоцировала и поддержала Сербия".

Политик обвинил Сербию в использовании граждан Косово для разжигания международного конфликта. Впрочем, премьер Косово призвал граждан, независимо от национальности, сохранять спокойствие и сотрудничать с властью.

Напомним! Сербия до сих пор не признает независимости Косово. Украина, в отличие от подавляющего большинства европейских стран, также не признает государство Косово.

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