Загалом за ніч сталися дві атаки на сервісні центри МВС: у Зубиному Потоці і в Звечані. Великої шкоди завдали офісу у першому з них.

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У центр МВС кинули ручні гранати

Міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свекла опублікував фото офісу центру реєстрації транспортних засобів у Зубиному Потоці. На них видно, що меблі та обладнання згоріли дотла.

Як з'ясувалося пізніше, пожежа виникла через те, що в офіс кинули дві ручні гранати. Вони спричинили пожежу, яка і зруйнувала приміщення.



Пожежа у центрі МВС у Зубиному Потоці / Фото з фейсбуку Джелала Свекли

Також зафіксували напад на реєстраційний центр у Звечані. Там також підозрюють використання вибухівки.

Прем'єр звинувачує Сербію

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті публічно заявив, що підпал був навмисним і його організаторів, "очевидно, спровокувала і підтримала Сербія".

Політик звинуватив Сербію у використанні громадян Косово для розпалювання міжнародного конфлікту. Втім, прем'єр Косово закликав громадян, незалежно від національності, зберігати спокій і співпрацювати з владою.

Нагадаємо! Сербія досі не визнає незалежності Косова. Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн, також не визнає державу Косово.

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