Таку заяву президент Сербії Олександр Вучич зробив на зустрічі з представниками косовських сербів на адміністративній лінії з Косово. Туди він поїхав після нещодавніх сутичок через рейди косоварської поліції.
Тим часом Через підвищення цін: Сербія просить Росію допомогти з газом
"Ми переможемо"
Олександр Вучич пообіцяв прийти на допомогу сербам, якщо насильство продовжиться. Втім, зазначив, що ціна буде високою, адже на кону чиїсь життя.
Що б не трапилося, Сербія і Белград будуть з вами. Якщо почнеться насильство, захищайтеся, ми будемо з вами. Якщо вони продовжать стріляти в наших людей, у нас не буде вибору,
– заявив сербський президент.
Вучич пообіцяв захистити сербів у Косово і додав: "Ми не тільки захистимо наших дітей. Але я сьогодні говорю вперше: ми в цій боротьбі і переможемо"
Стрілянина у Косові
Протести почалися в містах Косовська-Мітровіца і Звечан у Косові. Як повідомляють місцеві ЗМІ, це сталося через рейди поліції Косово аптеками і торговими точками у пошуках контрабандних товарів. Люди через це блокували кілька вулиць. Розганяти їх вирішили кулями.
Щонайменше один чоловік отримав вогнепальне поранення. Він перебуває у реанімації у важкому стані. Тим часом прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що поліцейська операція завершена.
Як почалася напруга між Косово і Сербією
- 20 вересня Косово заборонило в'їзд автомобілів з сербськими номерами. Водії, за новим законом, мають змінювати номера на транзитні.
- Подібна практика існує у Сербії з 2008 року, однак дзеркальна дія Косова викликала обурення сербів.
- На кордоні утворилися сутички: невдоволені серби вирішили блокувати пункти перепуску.
- Підрозділи армії Сербії перевели у високу бойову готовність в гарнізонах Рашка та Новий Пазар, що розташовані на лінії розмежування.
- 25 вересня Над прикордонним переходом Яріньє Сербія підняла у повітря свої російські вертольоти і винищувач. Цього ж дня косовари звинуватили сербів у напади на офіси МВС.