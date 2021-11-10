Альбін Курті пояснив, що в Косово вивчили уроки з минулого та проаналізували тактику Белграда. Дії Сербії там вважають очевидними.

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"Все більш очевидно, що Сербія поводиться на Західних Балканах немов Росія – намагається перетворити Частину Боснії й Герцеговини на "Білорусь", а Чорногорію на "Україну"", – сказав Курті.

Суть у тому, що Сербія не вважає країни, які не є членами ЄС – тобто Боснію і Герцоговину, Чорногорію, Косово та навіть Північну Македонію повноцінними державами, а вважає і чимось тимчасовим,

– додав він.

Чи можна врегулювати ситуацію

Альбін Курті заявив, що Сербія повинна змінитися раз й назавжди. Лише тоді у Балкан буде майбутнє. Прем'єр-міністр зазначив, що у відносинах Косово та Сербії потрібне посередництво Євросоюзу.