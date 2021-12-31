Саме ця діяльність порушує нацбезпеку. Про це повідомила міністерка закордонних справ Косово Доніка Гервалла.
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У Косово оголосили персоною нон ґрата співробітника місії ООН від Росії
На вимогу прем'єра Республіки Косово Альбіна Курті сьогодні (мовиться про 31 грудня – 24 канал) я винесла оголосити персоною нон ґрата представника Росії в МООНК (місія ООН в Косово – 24 канал) через його шкідливу діяльність, якою порушується національна безпека країни,
– заявила Гервала.
Вона також пояснила, що рішення вже повідомили силовикам. Там також пояснили, що країна й надалі співпрацюватиме з міжнародними союзниками. Зокрема мовиться про США, Європу і НАТО. Все для того, щоб запобігти будь-яким спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Косово.
У Москві заявили про провокацію
За даними російського "Интерфаксу", в посольстві Росії в Белграді, що у Сербії, заявили – розцінюють це рішення як чергову антиросійську та антиоонівську провокацію, вжиту, нібито, "щоб вислужитися перед західними менторами".
Москва розцінює рішення косовської влади про висилку російського співробітника місії ООН у Косово (МООНК) як провокацію проти Росії та ООН, яка не має правових наслідків,
– мовиться у повідомленні.
У посольстві додали, що закликають адміністрацію ООН Косово "повною мірою убезпечити російських співробітників".
Коротко про видворення дипломатів Росії з Косово
- 22 жовтня 2021 року президентка Косова Вйоса Османі доручила вислати з країни 2 російських дипломатів. Їх також оголосили персонами нон ґрата.
- Османі заявила, що дипломати загрожують національній безпеці.
- Зокрема Косово налаштоване на рішучу боротьбу зі діями Росії та її союзників, які прагнуть зруйнувати досягнення країни. Діяння Москви політикиня назвала "згубними".
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Повний текст публікації Доніки Гервали
На вимогу прем'єра Республіки Косово Альбіна Курті сьогодні я винесла оголосити персоною нон ґрата представника Росії в МООНК через його шкідливу діяльність, якою порушується національна безпека країни.
Республіка Косово продовжуватиме ще більш тісно співпрацювати зі своїми міжнародними союзниками, особливо американцями, європейцями та НАТО, щоб запобігти будь-яким дестабілізуючим зусиллям Росії в нашому регіоні.
Визначення та шлях Республіки Косово до НАТО, ЄС, а потім членства в ООН є незворотніми. Запевняємо громадян Республіки Косово, що заклади будуть залишатися настороженими кожного дня та стоятимуть на захисті безпеки та конституційного порядку нашої країни, коли це буде необхідно.