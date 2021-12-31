Саме ця діяльність порушує нацбезпеку. Про це повідомила міністерка закордонних справ Косово Доніка Гервалла.

До теми Загрожують нацбезпеці: президентка Косово доручила видворити російських дипломатів

У Косово оголосили персоною нон ґрата співробітника місії ООН від Росії

На вимогу прем'єра Республіки Косово Альбіна Курті сьогодні (мовиться про 31 грудня – 24 канал) я винесла оголосити персоною нон ґрата представника Росії в МООНК (місія ООН в Косово – 24 канал) через його шкідливу діяльність, якою порушується національна безпека країни,

– заявила Гервала.

Вона також пояснила, що рішення вже повідомили силовикам. Там також пояснили, що країна й надалі співпрацюватиме з міжнародними союзниками. Зокрема мовиться про США, Європу і НАТО. Все для того, щоб запобігти будь-яким спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Косово.

У Москві заявили про провокацію

За даними російського "Интерфаксу", в посольстві Росії в Белграді, що у Сербії, заявили – розцінюють це рішення як чергову антиросійську та антиоонівську провокацію, вжиту, нібито, "щоб вислужитися перед західними менторами".

Москва розцінює рішення косовської влади про висилку російського співробітника місії ООН у Косово (МООНК) як провокацію проти Росії та ООН, яка не має правових наслідків,

– мовиться у повідомленні.

У посольстві додали, що закликають адміністрацію ООН Косово "повною мірою убезпечити російських співробітників".

Коротко про видворення дипломатів Росії з Косово

22 жовтня 2021 року президентка Косова Вйоса Османі доручила вислати з країни 2 російських дипломатів. Їх також оголосили персонами нон ґрата.

Османі заявила, що дипломати загрожують національній безпеці.

Зокрема Косово налаштоване на рішучу боротьбу зі діями Росії та її союзників, які прагнуть зруйнувати досягнення країни. Діяння Москви політикиня назвала "згубними".

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На вимогу прем'єра Республіки Косово Альбіна Курті сьогодні я винесла оголосити персоною нон ґрата представника Росії в МООНК через його шкідливу діяльність, якою порушується національна безпека країни.

Республіка Косово продовжуватиме ще більш тісно співпрацювати зі своїми міжнародними союзниками, особливо американцями, європейцями та НАТО, щоб запобігти будь-яким дестабілізуючим зусиллям Росії в нашому регіоні.

Визначення та шлях Республіки Косово до НАТО, ЄС, а потім членства в ООН є незворотніми. Запевняємо громадян Республіки Косово, що заклади будуть залишатися настороженими кожного дня та стоятимуть на захисті безпеки та конституційного порядку нашої країни, коли це буде необхідно.