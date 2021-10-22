Відповідну постанову президентка скерувала Міністерству закордонних справ країни. Також про рішення повідомили правоохоронні органи.
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Косово налаштоване рішуче
Вйоса Османі заявила, що Косово налаштоване на рішучу боротьбу зі діями Росії та її союзників, які прагнуть зруйнувати досягнення країни. Діяння Москви політикиня назвала "згубними".
Окрім того, Османі заявила, що країна співпрацюватиме з американськими та європейськими партнерами, щоб не допустити дестабілізації ситуації в країні росіянами.
Також президентка зазначила, що буде боротися з намірами знищити досягнення влади, США та Євросоюзу.
Останні випадки видворення російських дипломатів
- У квітні 2021 року між Чехією та Росією розгорівся дипломатичний скандал через ймовірну причетність Кремля до вибухів складів з боєприпасами у 2014 році. Через це Прага вислала 18 російських дипломатів. Через декілька днів таке ж рішення ухвалила Словаччина та вислала 3 росіян.
- У травні США закрили останнє консульство в Єкатиренбурзі. Таким чином єдиною американською дипломатичною установою в Росії стало посольство в Москві.
- У липні через затримання свого консула в Санкт-Петербурзі Естонія видворила з країни російського дипломата.
- У 2021 році Північна Македонія вислала уже двох російських дипломатів.