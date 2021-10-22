Відповідну постанову президентка скерувала Міністерству закордонних справ країни. Також про рішення повідомили правоохоронні органи.

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Косово налаштоване рішуче

Вйоса Османі заявила, що Косово налаштоване на рішучу боротьбу зі діями Росії та її союзників, які прагнуть зруйнувати досягнення країни. Діяння Москви політикиня назвала "згубними".

Окрім того, Османі заявила, що країна співпрацюватиме з американськими та європейськими партнерами, щоб не допустити дестабілізації ситуації в країні росіянами.

Також президентка зазначила, що буде боротися з намірами знищити досягнення влади, США та Євросоюзу.

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