США закрили останнє консульство в Росії
У Єкатеринбурзі, як і планували раніше, США закрили своє останнє консульство. Відтак продовжить працювати у Росії тільки посольство в Москві.
Генконсулка США у Єкатеринбурзі Емі Сторроу виїхала з Росії. Її прощальне звернення опублікували на сторінці консульства у фейсбуці.
Тим часом У Києві біля посольства Росії відбулася акція солідарності з Ізраїлем
Закриття консульства у Єкатеринбурзі
Консульство США у Єкатеринбурзі працювало з 1994 року – 27 років поспіль. З цього приводу генконсулка Емі Сторроу написала, що це консульство протягом усіх цих років єднало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США. Окрім того, вони проводили заходи з вивчення англійської мови, семінари для підприємців та обмінні програми.
Після закриття дипустанови єдиним представництвом США в Росії буде посольство в Москві. Втім, консулка висловила сподівання, що робота невдовзі буде поновлена.
Я сподіваюся, що незабаром ми відновимо роботу в Єкатеринбурзі в повному обсязі і знову будемо працювати над зміцненням зв'язків між нашими великими країнами. А поки – до зустрічі…,
– написала Емі Сторроу.
Закриття консульств США у Росії: головне
- Про те, що консульства закриватимуть, стало відомо пів року тому.
- Адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа у грудні 2020 року заявила про намір закрити останні 2 консульства.
- Сама Росія також вдавалася до закриття консульств США: так одне закрили в Санкт-Петербурзі у 2018 році.
- Сталося це після того, як Сполучені Штати наказали припинити роботу російського консульства в Сіетлі через отруєння Скрипалів у Великій Британії.
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