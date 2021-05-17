У Києві біля російського посольства 16 травня пройшла акція на знак солідарності з Ізраїлем. Це відбулося на тлі загострення протистояння держави з Палестиною.

Що відомо про акцію на підтримку Ізраїлю

Участь в акції взяли кілька десятків осіб. Серед організаторів були екснародний депутат Борислав Береза, політолог Назар Приходько та продюсерка Ірина Вратарьова.

До теми Ердоган закликав провчити Ізраїль через конфлікт з палестинцями

Вони заявили, що основною державою, яка отримає вигоду від загострення між Ізраїлем та Палестиною є Росія.

Демонстранти тримали в руках плакати із гаслами "HAMAS = RUSSIA", "Ізраїль – ми з тобою", "РФ – вбивця демократії", "Боріться з ХАМАСом, боріться з терором", «Ізраїль та Україна – борються за своє існування".

Саме Росія завдяки своїм тісним стосункам із Іраном, Сирією, іншими диктаторськими режимами та терористичними організаціями типу ХАМАС легітимізує та спонсорує тероризм у світі. Саме тому ця держава-агресор не може бачити на Близькому Сході сильну і незалежну державу,

– заявили організатори.



У Києві відбувся мітинг на підтримку Ізраїля / Фото "Радіо Свобода"

Зверніть увагу! На тлі ескалації між Ізраїлем та Палестиною по всьому світу відбуваються акції підтримки прихильників сторін. Часто вони переростають у сутички між арабами та євреями. Так, у Німеччині демонстранти напали на 2 синагоги та спалили прапор Ізраїлю.

Головне про загострення між Ізраїлем та Палестиною