У Києві біля посольства Росії відбулася акція солідарності з Ізраїлем
У Києві біля російського посольства 16 травня пройшла акція на знак солідарності з Ізраїлем. Це відбулося на тлі загострення протистояння держави з Палестиною.
Джерело:"Радіо Свобода"
Що відомо про акцію на підтримку Ізраїлю
Участь в акції взяли кілька десятків осіб. Серед організаторів були екснародний депутат Борислав Береза, політолог Назар Приходько та продюсерка Ірина Вратарьова.
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Вони заявили, що основною державою, яка отримає вигоду від загострення між Ізраїлем та Палестиною є Росія.
Демонстранти тримали в руках плакати із гаслами "HAMAS = RUSSIA", "Ізраїль – ми з тобою", "РФ – вбивця демократії", "Боріться з ХАМАСом, боріться з терором", «Ізраїль та Україна – борються за своє існування".
Саме Росія завдяки своїм тісним стосункам із Іраном, Сирією, іншими диктаторськими режимами та терористичними організаціями типу ХАМАС легітимізує та спонсорує тероризм у світі. Саме тому ця держава-агресор не може бачити на Близькому Сході сильну і незалежну державу,
– заявили організатори.
У Києві відбувся мітинг на підтримку Ізраїля / Фото "Радіо Свобода"
Головне про загострення між Ізраїлем та Палестиною
- Ескалація конфлікту спалахнула, коли ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинські сім'ї зі Східного Єрусалиму. Це призвело до сутичок на Храмовій горі, під час яких постраждали понад 200 людей.
- Ввечері 10 травня між сторонами розпочалися ракетні обстріли.
- З початку загострення від обстрілів загинув щонайменше 191 мешканець Палестини та 10 ізраїльтян.
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