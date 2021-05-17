В Киеве возле посольства России прошла акция солидарности с Израилем
В Киеве возле российского посольства 16 мая прошла акция в знак солидарности с Израилем. Это произошло на фоне обострения противостояния государства с Палестиной.
Источник:"Радио Свобода"
Что известно об акции в поддержку Израиля
Участие в акции приняли несколько десятков человек. Среди организаторов были экс-народний депутат Борислав Береза, политолог Назар Приходько и продюсер Ирина Вратарева.
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Они заявили, что основным государством, которое получит выгоду от обострения между Израилем и Палестиной является Россия.
Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами "HAMAS = RUSSIA", "Израиль – мы с тобой", "РФ – убийца демократии", "Боритесь с ХАМАСом, боритесь с террором", "Израиль и Украина – борются за свое существование".
Именно Россия благодаря своим тесным отношениям с Ираном, Сирией, другими диктаторскими режимами и террористическими организациями типа ХАМАС легитимизирует и спонсирует терроризм в мире. Именно поэтому это государство-агрессор не может видеть на Ближнем Востоке сильную и независимую державу,
– заявили организаторы.
В Киеве состоялся митинг в поддержку Израиля / Фото "Радио Свобода"
Главное об обострении между Израилем и Палестиной
- Эскалация конфликта вспыхнула, когда израильские правоохранители начали выселять палестинские семьи из Восточного Иерусалима. Это привело к столкновениям на Храмовой горе, во время которых пострадали более 200 человек.
- Вечером 10 мая между сторонами начались ракетные обстрелы.
- С начала обострения от обстрелов погиб по меньшей мере 191 житель Палестины и 10 израильтян.
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