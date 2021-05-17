В Киеве возле российского посольства 16 мая прошла акция в знак солидарности с Израилем. Это произошло на фоне обострения противостояния государства с Палестиной.

Что известно об акции в поддержку Израиля

Участие в акции приняли несколько десятков человек. Среди организаторов были экс-народний депутат Борислав Береза, политолог Назар Приходько и продюсер Ирина Вратарева.

К теме Эрдоган призвал проучить Израиль из-за конфликта с палестинцами

Они заявили, что основным государством, которое получит выгоду от обострения между Израилем и Палестиной является Россия.

Демонстранты держали в руках плакаты с лозунгами "HAMAS = RUSSIA", "Израиль – мы с тобой", "РФ – убийца демократии", "Боритесь с ХАМАСом, боритесь с террором", "Израиль и Украина – борются за свое существование".

Именно Россия благодаря своим тесным отношениям с Ираном, Сирией, другими диктаторскими режимами и террористическими организациями типа ХАМАС легитимизирует и спонсирует терроризм в мире. Именно поэтому это государство-агрессор не может видеть на Ближнем Востоке сильную и независимую державу,

– заявили организаторы.



В Киеве состоялся митинг в поддержку Израиля / Фото "Радио Свобода"

Обратите внимание! На фоне эскалации между Израилем и Палестиной по всему миру проходят акции поддержки разных сторонников конфликтующих. Часто они перерастают в столкновения между арабами и евреями. Так, в Германии демонстранты напали на 2 синагоги и сожгли флаг Израиля.

Главное об обострении между Израилем и Палестиной