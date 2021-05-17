Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і очільник Ірану Хасан Рухані провели телефонну розмову. Під час неї обговорили налагодження турецько-іранських зв'язків та ситуацію в Палестині.

Ердоган заявив, що міжнародна спільнота повинна надати урок Ізраїлю. Зокрема через конфлікт із ХАМАС у секторі Гази.

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Жорстка реакція Туреччини

За його словами, Туреччина висловила свою жорстку реакцію проти нападів Ізраїлю та переслідувань у Палестині. Країна продовжить і надалі відповідно реагувати.

Підкреслюю, що міжнародна спільнота повинна також дати Ізраїлю потужний і стримувальний урок перед цими необдуманими нападами,

– наголосив Ердоган.

Він відзначив, що для ісламського світу важливо бути в єдності дискурсу та дій у відповідній ситуації.

Яка позиція Ердогана

Раніше Ердоган виступив з підтримкою палестинців у протистоянні з ізраїльтянами.

Він розкритикував дії Ізраїлю і назвав їх "терором".

Глава Туреччини пообіцяв підтримувати палестинців.

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