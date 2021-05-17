Ердоган закликав провчити Ізраїль через конфлікт з палестинцями
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і очільник Ірану Хасан Рухані провели телефонну розмову. Під час неї обговорили налагодження турецько-іранських зв'язків та ситуацію в Палестині.
Джерело:телеграм Реджепа Ердогана
Ердоган заявив, що міжнародна спільнота повинна надати урок Ізраїлю. Зокрема через конфлікт із ХАМАС у секторі Гази.
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Жорстка реакція Туреччини
За його словами, Туреччина висловила свою жорстку реакцію проти нападів Ізраїлю та переслідувань у Палестині. Країна продовжить і надалі відповідно реагувати.
Підкреслюю, що міжнародна спільнота повинна також дати Ізраїлю потужний і стримувальний урок перед цими необдуманими нападами,
– наголосив Ердоган.
Він відзначив, що для ісламського світу важливо бути в єдності дискурсу та дій у відповідній ситуації.
Яка позиція Ердогана
- Раніше Ердоган виступив з підтримкою палестинців у протистоянні з ізраїльтянами.
- Він розкритикував дії Ізраїлю і назвав їх "терором".
- Глава Туреччини пообіцяв підтримувати палестинців.
Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Палестиною: коротко
- Ескалація ізраїльсько-палестинського конфлікту триває упродовж тижня. Це – найтяжче загострення в регіоні з 2014 року.
- Воєнні дії відновились, коли Ізраїль почав виселення кількох палестинських сімей зі Східного Єрусалима.
- За даними на 16 травня ізраїльська армія нарахувала 2 900 ракет, які випустили бойовики ХАМАС.
- Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що військовий потенціал ХАМАС підірваний, але бої триватимуть.
- Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Палестину зупинити збройний конфлікт.
- Припинити насильство закликав і Папа Римський. Він зауважив, що такі дії можуть перерости у спіраль смерті.
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