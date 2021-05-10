Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом, а також лідером ХАМАСу Ісмаїлом Ганією. Ердоган гостро розкритикував дії ізраїльської влади у Східному Єрусалимі.

Турецький президент охарактеризував дії офіційного Ізраїлю як "терор". Політик рішуче засудив напади на палестинців.

Зверніть увагу В Ізраїлі стартували найбільші в історії військові навчання, попри масштабні заворушення

Туреччина пообіцяла підтримку Палестині

Ердоган вважає, що це завдало шкоди не тільки мусульманам, а й усьому людству. Президент Туреччини та голова Палестини пообіцяли, що мобілізовуватимуть увесь ісламський світ аби зупинити "тероризм та окупацію Ізраїлю". У цьому протистоянні Анкара, наголосив Ердоган, беззаперечно на боці Палестини.

Зазначимо, що ситуація у Східному Єрусалимі викликала занепокоєння міжнародної спільноти. Тему піднімуть на засіданні Ради Безпеки ООН.

Коротко про заворушення у Єрусалимі: