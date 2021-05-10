Эрдоган назвал "террором" действия Израиля в отношении палестинцев в Иерусалиме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, а также лидером ХАМАСа Исмаилом Ханией Эрдоган раскритиковал действия израильских властей в Восточном Иерусалиме.
Источник:AA
Турецкий президент охарактеризовал действия официального Израиля как "террор". Политик решительно осудил нападения на палестинцев.
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Турция пообещала поддержку Палестине
Эрдоган считает, что это нанесло ущерб не только мусульманам, но и всему человечеству. Президент Турции и председатель Палестины пообещали, что мобилизовывать весь исламский мир чтобы остановить "терроризм и оккупацию Израиля". В этом противостоянии Анкара, подчеркнул Эрдоган, безусловно на стороне Палестины.
Отметим, что ситуация в Восточном Иерусалиме вызвало беспокойство международного сообщества. Тему поднимут на заседании Совета Безопасности ООН.
Коротко о беспорядках в Иерусалиме:
- В Восточном Иерусалиме продолжаются беспорядки. В противостоянии столкнулись палестинцы, правоохранители и израильские ультраправые.
- Причины для противостояния – попытка выселить мусульманские семьи из района.
- Конфликт должен решать Верховный суд.
- Власть пыталась занять нейтральную сторону, якобы это "противостояние частных сторон".
- В последние дни сильные столкновения вспыхнули на Храмовой горе. Пострадавших были сотни.
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