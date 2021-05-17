Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор. Во время него обсудили налаживание турецко-иранских связей и ситуацию в Палестине.

Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать урок Израилю. В частности из-за конфликта с ХАМАСом в Секторе Газа.

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Жесткая реакция Турции

По его словам, Турция выразила свою жесткую реакцию против нападений Израиля и преследований в Палестине. Страна продолжит и дальше соответственно реагировать.

Подчеркиваю, что международное сообщество должно также дать Израилю мощный и сдерживающий урок перед этими необдуманными нападениями,

– подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что для исламского мира важно быть в единстве дискурса и действий в соответствующей ситуации.

Какова позиция Эрдогана

Ранее Эрдоган выступил с поддержкой палестинцев в противостоянии с израильтянами.

Он раскритиковал действия Израиля и назвал их "террором".

Глава Турции пообещал поддерживать палестинцев.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной: кратко