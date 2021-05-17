Эрдоган призвал проучить Израиль из-за конфликта с палестинцами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор. Во время него обсудили налаживание турецко-иранских связей и ситуацию в Палестине.
Источник:телеграм Реджепа Эрдогана
Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать урок Израилю. В частности из-за конфликта с ХАМАСом в Секторе Газа.
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Жесткая реакция Турции
По его словам, Турция выразила свою жесткую реакцию против нападений Израиля и преследований в Палестине. Страна продолжит и дальше соответственно реагировать.
Подчеркиваю, что международное сообщество должно также дать Израилю мощный и сдерживающий урок перед этими необдуманными нападениями,
– подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что для исламского мира важно быть в единстве дискурса и действий в соответствующей ситуации.
Какова позиция Эрдогана
Ранее Эрдоган выступил с поддержкой палестинцев в противостоянии с израильтянами.
Он раскритиковал действия Израиля и назвал их "террором".
Глава Турции пообещал поддерживать палестинцев.
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной: кратко
- Эскалация израильско-палестинского конфликта продолжается в течение недели. Это – самое тяжелое обострение в регионе с 2014 года.
- Военные действия возобновились, когда Израиль начал выселение нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- По данным на 16 мая израильская армия насчитала 2 900 ракет, которые выпустили боевики ХАМАС.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что военный потенциал ХАМАС подорван, но бои будут продолжаться.
- Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Израиль и Палестину остановить вооруженный конфликт.
- Прекратить насилие призвал и Папа Римский. Он отметил, что такие действия могут перерасти в спираль смерти.
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