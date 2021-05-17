США закрыли последнее консульство в России
В Екатеринбурге, как и планировали ранее, США закрыли свое последнее консульство. Поэтому продолжит работать в России только посольство в Москве.
Источник:фейсбук Генерального консульства США
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу уехала из России. Ее прощальное обращение опубликовали на странице консульства в фейсбуке.
Тем временем В Киеве возле посольства России состоялась акция солидарности с Израилем
Закрытие консульства в Екатеринбурге
Консульство США в Екатеринбурге работало с 1994 года – 27 лет подряд. По этому поводу генконсул Эми Сторроу написала, что это консульство на протяжении всех этих лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США. Кроме того, они проводили мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы.
После закрытия дипучреждения единственным представительством США в России будет посольство в Москве. Впрочем, консул выразила надежду, что работа вскоре будет возобновлена.
Я надеюсь, что вскоре мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и снова будем работать над укреплением связей между нашими крупными странами. А пока – до встречи…,
– написала Эми Сторроу.
Закрытие консульств США в России: главное
- О том, что консульства будут закрывать, стало известно полгода назад.
- Администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа в декабре 2020 года заявила о намерении закрыть последние 2 консульства.
- Сама Россия тоже прибегала к закрытию консульств США: так одно закрыли в Санкт-Петербурге в 2018 году.
- Произошло это после того, как Соединенные Штаты приказали прекратить работу российского консульства в Сиэтле из-за отравления Скрипалей в Великобритании.
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