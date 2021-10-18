Про ситуацію повідомили у французькому дипломатичному відомстві. Але, на жаль, там не пояснили, чому білоруська влада зробила таке з послом Франції.

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Білорусь розгорнула дипломатичний скандал із Францією

У посольстві Франції в Білорусі повідомили журналістам, що пан посол цієї країни змушений був екстрено виїхати з Мінська. А все тому, що білоруська влада висунула йому вимогу покинути країну до понеділка.

Міністерство закордонних справ Білорусі вимагало, щоб посол виїхав до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост покинув Білорусь сьогодні,

– сказала речниця посольства у неділю, 17 числа.

На жаль, вона не повідомила, чому у режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з'явилися претензії до французького дипломата.

Наскільки відомо французьким журналістам, посол Ніколя де Лакост взагалі ніколи не зустрічався з Лукашенком.

Навіть для того, передати йому копії вірчих грамот.

Вочевидь, детальнішого пояснення дипломатичного скандалу можна чекати вже вранці понеділка. У посольстві Франції пообіцяли, що Ніколя де Лакост опублікує з цього приводу відеозвернення.

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