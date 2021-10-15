Батько студента – Євген Янковський – заявив, що син перестав виходити на зв'язок увечері 8 жовтня. До міста хлопець приїхав на навчання у Краківському економічному університеті.

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Мій син виїхав після того, як його затримали на Студентському марші. Він відсидів 15 діб. І після цього ми вирішили, що йому терміново потрібно залишити країну,

– розповів Янковський-старший.

Після виїзду з Білорусі хлопець певний час проживав в Україні. У січні 2021 року він переїхав до Варшави. Спершу проходив мовні курси у Варшавському університеті, після чого вступив до Краківського економічного університету.

У Білорусі Янковський-молодший навчався у БНТУ на другому курсі. Він обрав спеціальність "Інтелектуальні системи та обладнання".

Батько розповів, що 4 жовтня Денис поїхав до Кракова шукати квартиру.

Паспорт з собою не взяв

Друзі та рідні розповіли, що студент не взяв із собою паспорт. До Кракова він приїхав лише з рюкзаком і телефоном. Також при собі мав "карту поляка".

Першими на сполох забили друзі Янковського-молодшого. Він перестав відповідати на дзвінки та повідомлення у соцмережах.

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