Отец студента – Евгений Янковский – заявил, что сын перестал выходить на связь вечером 8 октября. В город парень приехал учиться в Краковском экономическом университете.

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Мой сын уехал после того, как его задержали на Студенческом марше. Он отсидел 15 суток. И после этого мы решили, что ему срочно нужно покинуть страну,

– рассказал Янковский-старший.

После выезда из Беларуси парень некоторое время проживал в Украине. В январе 2021 года он переехал в Варшаву. Сначала проходил языковые курсы в Варшавском университете, после чего поступил в Краковский экономический университет.

В Беларуси Янковский-младший учился в БНТУ на втором курсе. Он выбрал специальность "Интеллектуальные системы и оборудование".

Отец рассказал, что 4 октября Денис поехал в Краков искать квартиру.

Паспорт с собой не взял

Друзья и родные рассказали, что студент не взял с собой паспорт. В Краков он приехал только с рюкзаком и телефоном. Также при себе имел "карту поляка".

Первыми тревогу забили друзья Янковского-младшего. Он перестал отвечать на звонки и сообщения в соцсетях.

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