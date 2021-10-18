О ситуации сообщили во французском дипломатическом ведомстве. Но, к сожалению, там не объяснили, почему белорусские власти сделали такое с послом Франции.

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Беларусь развернула дипломатический скандал с Францией

В посольстве Франции в Беларуси сообщили журналистам, что господин посол этой страны вынужден был экстренно выехать из Минска. А все потому, что белорусские власти выдвинули ему требование покинуть страну до понедельника.

Министерство иностранных дел Беларуси требовало, чтобы посол выехал до 18 октября. Посол Николя де Лакост покинул Беларусь сегодня,

– сказала пресс-секретарь посольства в воскресенье, 17 числа.

К сожалению, она не сообщила, почему у режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко появились претензии к французскому дипломату.

Насколько известно французским журналистам, посол Николя де Лакост вообще никогда не встречался с Лукашенко.

Даже для того, передать ему копии верительных грамот.

Очевидно, более детальное объяснение дипломатического скандала можно ожидать уже утром понедельника. В посольстве Франции пообещали, что Николя де Лакост опубликует по этому поводу видеообращение .

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