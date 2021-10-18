О ситуации сообщили во французском дипломатическом ведомстве. Но, к сожалению, там не объяснили, почему белорусские власти сделали такое с послом Франции.
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Беларусь развернула дипломатический скандал с Францией
В посольстве Франции в Беларуси сообщили журналистам, что господин посол этой страны вынужден был экстренно выехать из Минска. А все потому, что белорусские власти выдвинули ему требование покинуть страну до понедельника.
Министерство иностранных дел Беларуси требовало, чтобы посол выехал до 18 октября. Посол Николя де Лакост покинул Беларусь сегодня,
– сказала пресс-секретарь посольства в воскресенье, 17 числа.
К сожалению, она не сообщила, почему у режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко появились претензии к французскому дипломату.
- Насколько известно французским журналистам, посол Николя де Лакост вообще никогда не встречался с Лукашенко.
- Даже для того, передать ему копии верительных грамот.
Очевидно, более детальное объяснение дипломатического скандала можно ожидать уже утром понедельника. В посольстве Франции пообещали, что Николя де Лакост опубликует по этому поводу видеообращение.
Коротко об отношениях Беларуси и Евросоюза
- Франция, как и другие страны ЕС, не признала победы Лукашенко на выборах 2020 и легитимность его 6 президентского срока.
- Тем временем Лукашенко подавляет в стране инакомыслие, бросает в тюрьмы оппозицию и закрывает десятки независимых СМИ.
- Также Лукашенко позволяет въезд в Беларусь мигрантов с Ближнего Востока, а затем потакает их попыткам проникнуть в ЕС.