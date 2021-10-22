Соответствующее постановление президент направила Министерству иностранных дел страны. Также о решении сообщили правоохранительные органы.
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Косово настроено решительно
Вйоса Османи заявила, что Косово настроено на решительную борьбу с действиями России и ее союзников, которые стремятся разрушить достижения страны. Деяния Москвы политик назвала "губительными".
Кроме того, Османи заявила, что страна будет сотрудничать с американскими и европейскими партнерами, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране россиянами.
Также президент отметила, что будет бороться с намерениями уничтожить достижения власти, США и Евросоюза.
Последние случаи выдворения российских дипломатов
- В апреле 2021 года между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за вероятной причастности Кремля к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году. За это Прага выслала 18 российских дипломатов. Через несколько дней такое же решение приняла Словакия и выслала 3 россиян.
- В мае США закрыли последнее консульство в Екатеринбурге. Таким образом единственным американским дипломатическим учреждением в России стало посольство в Москве.
- В июле из-за задержания своего консула в Санкт-Петербурге Эстония выдворила из страны российского дипломата.
- В 2021 году Северная Македония выслала уже двух российских дипломатов.