По словам Османи, МИД страны принимает меры для защиты своей национальной безопасности. Это происходит каждый раз, когда ведомство получает подтвержденную и задокументированное информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, которая противоречит принципам Венской конвенции.

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Также МИД принимает необходимые меры, когда это касается безопасности союзников страны. Именно поэтому информация является точной.

По данным местных СМИ, Северная Македония решила выслать военного атташе российского посольства.

Справка. Посла России 14 мая вызвали в Министерство иностранных дел Северной Македонии и вручили ему ноту. Тогда работнику дипведомства дали неделю на то, чтобы покинуть страну.

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