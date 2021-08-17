По словам Османи, МИД страны принимает меры для защиты своей национальной безопасности. Это происходит каждый раз, когда ведомство получает подтвержденную и задокументированное информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, которая противоречит принципам Венской конвенции.
К теме Еще одному показали на выход: Северная Македония выслала российского дипломата
Также МИД принимает необходимые меры, когда это касается безопасности союзников страны. Именно поэтому информация является точной.
По данным местных СМИ, Северная Македония решила выслать военного атташе российского посольства.
Узнайте больше Дипломатический скандал с Россией: школа при посольстве в Праге может не открыться
Выдворение дипломатов России: последние новости
- Россия в июле объявила эстонского консула Марта Лятте персоной нон грата. В ответ на это страна выдворила российского дипломата.
- Между Чехией и Россией в апреле вспыхнул дипломатический скандал. Причиной стало расследование дела о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- После этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил руководителей других стран ЕС рассмотреть вопрос о высылке по крайней мере одного российского дипломата.