Причина такого шага – пока неизвестна. Как информирует Интерфакс, в посольстве России в Скопье информацию о высылке подтвердили.

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Москва обещает ответные меры

Москва обещает ответные меры. Ранее сотрудников российских посольств выслали уже Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словакия. Все эти страны пошли на такое решение после дипломатического скандала между Россией и Чехией.

Между Чехией и Россией разразился дипломатический скандал

В 2021 году Прага установила, что к взрывам на военных складах в Врбетице причастны сотрудники ГРУ России. 18 российских дипломатов были высланы из страны. Москва с ответом не задержалась: столицу России покинули 20 чешских дипработников.

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Обратите внимание! На саммите ЕС в начале мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал другие страны евросообщества поддержать Прагу и выслать хотя бы одного российского дипломата.