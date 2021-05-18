Причина такого шага – пока неизвестна. Как информирует Интерфакс, в посольстве России в Скопье информацию о высылке подтвердили.
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Москва обещает ответные меры
Москва обещает ответные меры. Ранее сотрудников российских посольств выслали уже Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Словакия. Все эти страны пошли на такое решение после дипломатического скандала между Россией и Чехией.
Между Чехией и Россией разразился дипломатический скандал
В 2021 году Прага установила, что к взрывам на военных складах в Врбетице причастны сотрудники ГРУ России. 18 российских дипломатов были высланы из страны. Москва с ответом не задержалась: столицу России покинули 20 чешских дипработников.
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