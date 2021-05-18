Причина такого кроку – наразі невідома. Як інформує Інтерфакс, у посольстві Росії у Скоп'є інформацію про висилку підтвердили.

До теми Чехія прагне отримати компенсацію від Росії за вибухи у Врбетіце

Москва обіцяє заходи у відповідь

Москва обіцяє заходи у відповідь. Раніше співробітників російських посольств вислали вже Естонія, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина. Всі ці країни пішли на таке рішення після дипломатичного скандалу між Росією та Чехією.

Між Чехією та Росією вибухнув дипломатичний скандал

У 2021 році Прага встановила, що до вибухів на військових складах у Врбетіце причетні співробітники ГРУ Росії. 18 російських дипломатів були вислані з країни. Москва з відповіддю не забарилась: столицю Росії покинули 20 чеських диппрацівників.

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Зверніть увагу! На саміті ЄС на початку травня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав інші країни євроспільноти підтримати Прагу і вислати бодай одного російського дипломата.