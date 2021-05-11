Міністерство закордонних справ Росії оголосило персоною нон ґрата співробітника посольства Румунії у Москві. Дипломат повинен покинути російську державу.

Румунського посла Крістіана Істрате 11 травня запросили до МЗС Росії. Там йому вручили ноту про оголошення персоною нон ґрата помічника аташе з питань оборони при дипмісії капітана Ілієску.

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Вказаному співробітнику наказано покинути територію Росії протягом 72 годин.

У російському МЗС заявили, що такий крок є відповіддю держави на "нічим не обґрунтоване" оголошення румунською стороною персоною нон ґрата помічника військового аташе при Посольстві Росії в Бухаресті.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав очільників інших країн Євросоюзу розглянути питання про видворення принаймні одного російського дипломата. За його словами, таким чином європейські країни висловлять солідарність з Чехією.

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Що цьому передувало