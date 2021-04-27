Росія вислала з країни працівників посольств Польщі, США, Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії. Такі дії є частиною інформаційної війни Кремля.

Про це розповів держсекретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков. І додав, таким чином Росія тисне на інші держави.

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"Ми всі бачили нещодавню історію з висилкою чеських та американських дипломатів з Москви. Висилка дипломатів – це частина інформаційної війни Росії, її психологічного тиску на іноземні країни", – зазначив він.

За словами Банькова, саме з такою політикою Кремля пов'язана історія з видворенням українського консула з Росії.

Довідка. ФСБ Росії 16 квітня 2021 затримала українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі. Його звинуватили в "отриманні інформації закритого характеру". 21 квітня український дипломат виїхав з Росії.

Оголошення нашого консула "персоною нон ґрата" – чиста провокація, – Баньков

Держсекретар МЗС України пригадав, російська сторона звинуватила наших дипломатів у пошуку та передачі секретної інформації. І підкреслив, такі заяви Росії не відповідають дійсності.

Важко уявити, що хтось мав змогу отримати доступ до баз секретних документів ФСБ, перебуваючи в Росії і, очевидно, під цілодобовим наглядом ФСБ та інших російських силових органів. Оголошення нашого консула "персоною нон ґрата" – чиста провокація,

– наголосив Баньков.

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