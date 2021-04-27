Высылка дипломатов из России – лишь попытка давить на другие страны, – госсекретарь МИД Украины
Россия выслала из страны работников посольств Польши, США, Чехии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Такие действия являются частью информационной войны Кремля.
Источник:"Главком"
Об этом рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков. И добавил, таким образом Россия давит на другие государства.
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"Мы все видели недавнюю историю с высылкой чешских и американских дипломатов из Москвы. Высылка дипломатов – это часть информационной войны России, ее психологического давления на иностранные государства", – отметил он.
По словам Банькова, именно с такой политикой Кремля связана история с выдворением украинского консула из России.
Объявления нашего консула "персоной нон грата" – чистая провокация, – Баньков
Госсекретарь МИД Украины вспомнил, российская сторона обвинила наших дипломатов в поиске и передаче секретной информации. И подчеркнул, такие заявления России не соответствуют действительности.
Трудно представить, что кто-то имел возможность получить доступ к базам секретных документов ФСБ, находясь в России и, очевидно, под круглосуточным наблюдением ФСБ и других российских силовых органов. Объявления нашего консула" персоной нон грата" – чистая провокация,
– отметил Баньков.
Дипломатические скандалы с участием России: последние новости
- 17 апреля власти Чехии заявили о выдворении из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу российский спецслужб.
- В ответ Кремль выслал 20 чешских дипломатов. Работники посольства Чехии в России объявлены персонами нон-грата.
- Еще раньше, 15 апреля, Польша решила выслать 3 российских дипломатов из-за нарушения дипломатического статуса со стороны российских чиновников и осуществления деятельности, которая вредит стране.
- Москва ответила аналогичным шагом, и сообщила о выдворении 5 польских дипломатов. К тому же в Кремле назвали такие действия Польши "подпеванием США".
- Позже Россия выслала из страны дипломатов Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.
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