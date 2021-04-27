Россия выслала из страны работников посольств Польши, США, Чехии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Такие действия являются частью информационной войны Кремля.

Об этом рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Баньков. И добавил, таким образом Россия давит на другие государства.

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"Мы все видели недавнюю историю с высылкой чешских и американских дипломатов из Москвы. Высылка дипломатов – это часть информационной войны России, ее психологического давления на иностранные государства", – отметил он.

По словам Банькова, именно с такой политикой Кремля связана история с выдворением украинского консула из России.

Справка. ФСБ России 16 апреля 2021 года задержала украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Его обвинили в "получении информации закрытого характера". 21 апреля украинский дипломат выехал из России.

Объявления нашего консула "персоной нон грата" – чистая провокация, – Баньков

Госсекретарь МИД Украины вспомнил, российская сторона обвинила наших дипломатов в поиске и передаче секретной информации. И подчеркнул, такие заявления России не соответствуют действительности.

Трудно представить, что кто-то имел возможность получить доступ к базам секретных документов ФСБ, находясь в России и, очевидно, под круглосуточным наблюдением ФСБ и других российских силовых органов. Объявления нашего консула" персоной нон грата" – чистая провокация,

– отметил Баньков.

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