С началом войны на Донбассе в 2014 году Украина существенно сократила количество своих дипломатов в России. Сейчас там работают только 37 представителей Украины.

Как рассказал госсекретарь МИД Александр Баньков, в 2013 году только в посольстве Украины в России в Москве работали примерно 60 человек.

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Зато по состоянию на 2021 год во всех украинских дипломатических учреждениях на территории России работают всего 37 сотрудников.

После начала вооруженной агрессии России произошло сокращение количества дипломатов в РФ почти вдвое,

– констатировал Баньков.

Он также уточнил, что на территории Украины пока продолжают работать 69 российских дипломатов.

Отметим, что на днях между Украиной и Россией вспыхнул настоящий дипломатический скандал. Он сопровождался взаимной высылкой дипломатов из стран.

Дипломатический скандал между Украиной и Россией