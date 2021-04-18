Перед тем, как задержать представителя Генерального консульства Украины Александра Сосонюка, россияне имели заранее спланированный сценарий. Украинского дипломата ФСБ задержала в Санкт-Петербурге 16 апреля.

Заявление о задержании Сосонюка сделал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, с самого начала стало ясно: это банальная провокация.

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Сосонюка подставили

Как рассказал заместитель главы МИД, перед задержанием Сосонюк встречался с одной из своих знакомых. И та начала доставать какие-то непонятные материалы.

Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент его фактически задержали представители ФСБ России,

– отметил Енин.

Он добавил, что российские спецслужбы инкриминируют украинском консулу сбор закрытых сведений. На самом деле Сосонюк был едва знаком с собеседницей.

"Наш консул никогда не обращался к ней и к любому другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их ", – отметил Енин.

Также дипломат сообщил, что задержание украинского консула продолжалось почти час. Пока же Сосонюк находится в безопасности – на территории консульского учреждения.

"В течение ближайших суток мы будем способствовать эвакуации в Украину. Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность ... Сейчас украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации", – констатировал представитель МИД.

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В России задержали украинского консула Сосонюка: основное

Сотрудники российской ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. В то время он ужинал в одном из ресторанов.

Украинца обвинили в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России".

В ФСБ отметили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права".

В МИД Украины назвали такие действия России " чистой провокацией" и нарушением Венской конвенции. Дипломат не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют.

После этого Россия заявила, что высылает консула - он должен покинуть страну до 22 апреля. Кроме того, российский МИД вызвал временного поверенного Украины.

В ответ Киев сообщил о решении выслать старшего дипломата России.