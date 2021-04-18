Заранее спланированный сценарий: как в России подставили задержанного консула Украины Сосонюка
Перед тем, как задержать представителя Генерального консульства Украины Александра Сосонюка, россияне имели заранее спланированный сценарий. Украинского дипломата ФСБ задержала в Санкт-Петербурге 16 апреля.
Источник:Суспильне
Заявление о задержании Сосонюка сделал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, с самого начала стало ясно: это банальная провокация.
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Сосонюка подставили
Как рассказал заместитель главы МИД, перед задержанием Сосонюк встречался с одной из своих знакомых. И та начала доставать какие-то непонятные материалы.
Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент его фактически задержали представители ФСБ России,
– отметил Енин.
Он добавил, что российские спецслужбы инкриминируют украинском консулу сбор закрытых сведений. На самом деле Сосонюк был едва знаком с собеседницей.
"Наш консул никогда не обращался к ней и к любому другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", – отметил Енин.
Также дипломат сообщил, что задержание украинского консула продолжалось почти час. Пока же Сосонюк находится в безопасности – на территории консульского учреждения.
"В течение ближайших суток мы будем способствовать эвакуации в Украину. Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность... Сейчас украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации", – констатировал представитель МИД.
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В России задержали украинского консула Сосонюка: основное
- Сотрудники российской ФСБ задержали украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. В то время он ужинал в одном из ресторанов.
- Украинца обвинили в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России".
- В ФСБ отметили, что "к иностранному дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права".
- В МИД Украины назвали такие действия России "чистой провокацией" и нарушением Венской конвенции. Дипломат не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют.
- После этого Россия заявила, что высылает консула - он должен покинуть страну до 22 апреля. Кроме того, российский МИД вызвал временного поверенного Украины.
- В ответ Киев сообщил о решении выслать старшего дипломата России.
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