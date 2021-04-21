Украинский консул Александр Сосонюк, которого в России объявили персоной нон грата, покинул российскую территорию. 16 апреля дипломата задержали сотрудники ФСБ за то, что якобы он получал "закрытую информацию".

Возвращение консула подтвердили в украинском Министерстве иностранных дел. Из России Сосонюк выехал 21 апреля.

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Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге

Федеральная служба безопасности сообщила о резонансном инциденте с Сосонюком 17 апреля. Накануне в Санкт-Петербурге дипломата задержали якобы за то, что он получал "закрытую информацию" из правоохранительных органов и самой ФСБ.

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило. Ему и заявили, что присутствие Сосонюка в России нежелательно.

Украина в ответ выслала российского дипломата Евгения Черникова

В МИД Украины возмутились ситуацией вокруг Сосонюка. Ее охарактеризовали как нападение и провокацию. В ответ Украина выслала старшего дипломата посольства России в Украине Евгения Черникова. Аргументация – "деятельность несовместима с его дипломатическим статусом".

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На выезд Черникову давали 72 часа. 21 апреля на территории Украины дипломата уже не было.