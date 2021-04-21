Персона нон грата: высланный российский дипломат покинул территорию Украины
Старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников покинул украинскую территорию. Украина приняла решение о высылке Черникова в ответ на задержание в России украинского консула Александра Сосонюка.
Источник:ТАСС
О том, что Черников больше не находится на украинской территории, сообщили российские СМИ со ссылкой на посольство России в Украине. Ранее в МИД государства-агрессора выразили решительный протест против высылки Черникова.
Ранее Российского дипломата высылают из Украины: МИД уже направил ноту
Высылка Черникова – реакция на задержание Сосонюка
Ноту о признании дипломата персоной нон грата россияне получили 19 апреля.
Отметим, что 16 апреля в Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности задержала украинского консула Александра Сосонюка.
Задержание Сосонюка в МИД Украины назвали нападением
Он якобы встречался с гражданином России, чтобы получить информацию "закрытого характера". В МИД Украины события в Санкт-Петербурге назвали нападением на украинского дипломата и провокацией со стороны России.
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Что касается Черникова, то его высылку в украинском Министерстве иностранных дел проаргументировали "деятельностью несовместимой с его дипломатическим статусом". На то, чтобы выехать из Украины, у Черникова было 72 часа.
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