Старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников покинул украинскую территорию. Украина приняла решение о высылке Черникова в ответ на задержание в России украинского консула Александра Сосонюка.

О том, что Черников больше не находится на украинской территории, сообщили российские СМИ со ссылкой на посольство России в Украине. Ранее в МИД государства-агрессора выразили решительный протест против высылки Черникова.

​Ранее Российского дипломата высылают из Украины: МИД уже направил ноту

Высылка Черникова – реакция на задержание Сосонюка

Ноту о признании дипломата персоной нон грата россияне получили 19 апреля.

Отметим, что 16 апреля в Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности задержала украинского консула Александра Сосонюка.

Задержание Сосонюка в МИД Украины назвали нападением

Он якобы встречался с гражданином России, чтобы получить информацию "закрытого характера". В МИД Украины события в Санкт-Петербурге назвали нападением на украинского дипломата и провокацией со стороны России.

Детали здесь Заранее спланированный сценарий: как в России подставили задержанного консула Украины Сосонюка

Что касается Черникова, то его высылку в украинском Министерстве иностранных дел проаргументировали "деятельностью несовместимой с его дипломатическим статусом". На то, чтобы выехать из Украины, у Черникова было 72 часа.