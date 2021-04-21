Персона нон ґрата: висланий російський дипломат покинув територію України
Старший дипломат посольства Росії в Україні Євген Черніков покинув українську територію. Україна ухвалила рішення про висилку Чернікова у відповідь на затримання в Росії українського консула Олександра Сосонюка.
Джерело:ТАСС
Про те, що Черніков більше не перебуває на українській території, повідомили російські ЗМІ з посиланням на посольство Росії в Україні. Раніше у МЗС держави-агресора висловили рішучий протест проти висилки Чернікова.
Висилка Чернікова – реакція на затримання Сосонюка
Ноту щодо визнання дипломата персоною нон ґрата росіяни отримали 19 квітня.
Зазначимо, що 16 квітня у Санкт-Петербурзі Федеральна служба безпеки затримала українського консула Олександра Сосонюка.
Затримання Сосонюка в МЗС України назвали нападом
Він начебто зустрічався з громадянином Росії, аби отримати інформацію "закритого характеру". У МЗС України події у Санкт-Петербурзі назвали нападом на українського дипломата та провокацією з боку Росії.
Деталі тут Заздалегідь спланований сценарій: як у Росії підставили затриманого консула України Сосонюка
Щодо Чернікова то його висилку в українському міністерстві закордонних справ проаргументували "діяльністю несумісною з його дипломатичним статусом". На те, аби виїхати з України, Черніков мав 72 години.
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