Українське МЗС надіслало російському посольству ноту про оголошення його старшого співробітника персоною нон-ґрата. Він має час до 22 квітня, аби покинути країну.

Як пояснив у коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко, росіянина висилають у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом.

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Він уточнив, що радник російського посольства у Києві, Євген Черніков, повинен залишити територію України впродовж 72 годин,

Ніколенко додав, що наразі вирішується питання про повернення в Україну Олександра Сосонюка, консула з Санкт-Петербурга.

Водночас заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін пояснив, що Україна має право на такий крок згідно з Віденською конвенцією.

Довідка. У Статті 9 мовиться, що будь-яка держава має право без пояснення оголосити небажаною персоною будь-якого співробітника дипломатичної чи консульської місії.

Шантаж з боку Росії

Зауважимо, що МЗС України постійно стикається з провокаціями держави-агресорки. Напередодні там пригрозили, що можуть вислати співробітника посольств у Москві.

Ми абсолютно не приймаємо будь-якого шантажу. Ставимося до таких заяв спокійно,

– запевнив Николенко.

Й додав, якщо Росія вирішить продовжувати провокації проти працівників українських дипломатичних установ, реакція буде рішучою.

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