Украинский МИД направил российскому посольству ноту об объявлении его старшего сотрудника персоной нон-грата. У него есть время до 22 апреля, чтобы покинуть страну.

Как пояснил в комментарии 24 канала спикер МИД Олег Николенко, россиянина высылают в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом.

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Он уточнил, что советник российского посольства в Киеве, Евгений Черников, должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов,

Николенко добавил, что сейчас решается вопрос о возвращении в Украину Александра Сосонюка, консула из Санкт-Петербурга.

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин пояснил, что Украина право на такой шаг согласно Венской конвенции.

Справка. В Статье 9 говорится, что любое государство имеет право без объяснения объявить нежелательной персоной любого сотрудника дипломатической или консульской миссии.

Шантаж со стороны России

Заметим, что МИД Украины постоянно сталкивается с провокациями государства-агрессора. Накануне там пригрозили, что могут выслать сотрудника посольств в Москве.

Мы абсолютно не принимаем любого шантажа. Относимся к таким заявлениям спокойно,

– заверил Николенко.

И добавил, что если Россия решит продолжать провокации против работников украинских дипломатических учреждений, реакция будет решительной.

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