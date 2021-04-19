Российского дипломата высылают из Украины: МИД уже направил ноту
Украинский МИД направил российскому посольству ноту об объявлении его старшего сотрудника персоной нон-грата. У него есть время до 22 апреля, чтобы покинуть страну.
Источник:24 канал
Как пояснил в комментарии 24 канала спикер МИД Олег Николенко, россиянина высылают в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом.
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Он уточнил, что советник российского посольства в Киеве, Евгений Черников, должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов,
Николенко добавил, что сейчас решается вопрос о возвращении в Украину Александра Сосонюка, консула из Санкт-Петербурга.
В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин пояснил, что Украина право на такой шаг согласно Венской конвенции.
Шантаж со стороны России
Заметим, что МИД Украины постоянно сталкивается с провокациями государства-агрессора. Накануне там пригрозили, что могут выслать сотрудника посольств в Москве.
Мы абсолютно не принимаем любого шантажа. Относимся к таким заявлениям спокойно,
– заверил Николенко.
И добавил, что если Россия решит продолжать провокации против работников украинских дипломатических учреждений, реакция будет решительной.
Дипломатический скандал с Россией: коротко
- ФСБ ранее задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Ему вменяют попытку получения секретной информации.
- Во время задержания украинец встречался в ресторане с россиянкой, которую едва знал. Внезапно она начала доставать какие-то документы.
- К ним сразу подошли сотрудники ФСБ, консула несколько часов продержали в отделении, а потом отпустили. Ему дали время до 22 апреля, чтобы покинуть Россию.
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