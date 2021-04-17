ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского консула, – СМИ
Сотрудники ФСБ 16 апреля задержали украинского консула Александра Сосонюка. Его обвиняют в якобы получении информации закрытого характера во время встречи с гражданином России.
Источник:Интерфакс
По информации российских СМИ, украинского консула задержали "с поличным" 16 апреля.
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Что известно о задержании Александра Сосонюка
Как пишут российские СМИ, встреча украинского консула Александра Сосонюка с гражданином России якобы состоялась накануне в Санкт-Петербурге. Во время встречи Сосонюк "пытался получить информацию закрытого характера".
Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер в отношении России. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права,
– заявили в спецслужбе.
Заметим, что в ФСБ не назвали имя российского гражданина, который "передавал" Сосонюку данные.
Теперь украинского консула могут выслать из России. Ранее в Кремле приняли решение выслать 5 польских дипломатов в ответ на действия Варшавы.
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