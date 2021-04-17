Российская прокуратура подала апелляцию на приговор проукраинскому активисту из Крыма Олегу Приходько, которого ранее приговорили к 5 годам строгого режима. Однако этого оккупантам показалось мало и они попросили суд изменить приговор на 11 лет лишения свободы.

Об этом сообщил адвокат Приходько Сергей Легостов. Он добавил, что российская прокуратура обратилась в Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону.

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Что требуют оккупанты

Прокуратура России уже второй раз требует изменить приговор активисту Олегу Приходько. Впервые об этом ходатайствовали на заседании 16 декабря 2020 года. Тогда прокурор хотел, чтобы Приходько приговорили к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием 3 лет в тюрьме и штрафом в 200 тысяч рублей.

Прокуратура действительно подала апелляционное представление, это их право, желают увеличить меру наказания более чем в 2 раза,

– сказал адвокат.

По словам адвоката, защита занимается подготовкой к дополнению своей апелляционной жалобы. Позже военный апелляционный суд рассмотрит заявления обеих сторон.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович из-за ухудшения состояния здоровья проукраинского активиста. Ранее Денисова обратилась с этой же просьбой к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. Но реакции от нее так и не было.

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Реакция Украины

Денисова осудила приговор , назвав решение суда "местью оккупационных властей".

, назвав решение суда "местью оккупационных властей". МИД Украины выразил решительный протест из-за этого приговора крымчанину.

Постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АРК Антон Кориневич назвал решение российского суда по Приходько "актом запугивания".

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным Олега Приходько.